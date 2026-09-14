No habrá clases: los docentes confirmaron un nuevo paro para el jueves 17 de septiembre. Foto ChatGPT.

Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) volverán a interrumpir las clases el próximo jueves 17 de septiembre, luego de que la Asociación de Docentes de la UNLP (Adulp) confirmara un nuevo paro de 24 horas.

La medida se enmarca en el conflicto salarial que atraviesa al sistema universitario público y forma parte de un plan de acciones que se lleva adelante en distintas universidades del país. El reclamo apunta a una mejora de los salarios y a un mayor presupuesto para las instituciones educativas, la ciencia y la tecnología.

Paro docente en la UNLP: cuándo será y cuánto durará

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp) resolvió realizar un paro de 24 horas el jueves 17 de septiembre.

La decisión fue tomada durante una asamblea en la que los trabajadores analizaron la situación salarial y presupuestaria de las universidades y definieron continuar con las medidas de fuerza.

La jornada de protesta se desarrollará en simultáneo con acciones impulsadas por docentes de otras universidades públicas del país.

Paro docente en la UNLP: cuándo será y cuánto durará. Shutterstock

Por qué los docentes vuelven a parar

El principal reclamo de los docentes está relacionado con la recomposición de los salarios y el incremento de los recursos destinados al sistema universitario.

Entre los pedidos del sector también se encuentran la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recuperación de los ingresos docentes y un aumento del presupuesto para las universidades, la ciencia y la tecnología.

La protesta también coincidirá con una movilización al Palacio Pizzurno, donde está prevista una nueva reunión paritaria.

Podría haber un nuevo paro de 48 horas

Además de la medida prevista para el jueves 17 de septiembre, la asamblea de Adulp acordó impulsar ante Conadu y el Frente Gremial la posibilidad de realizar un paro de 48 horas.

Esta nueva medida podría concretarse si, según el gremio, el Gobierno mantiene una oferta salarial considerada insuficiente.

De esta manera, el conflicto universitario podría extenderse con nuevas jornadas de protesta en las próximas semanas.

Docentes de la UNLP se sumarán a la Quinta Marcha Federal

Los docentes también resolvieron acompañar la convocatoria a una Quinta Marcha Federal, prevista para principios de octubre.

La movilización forma parte de las acciones impulsadas para reclamar por el financiamiento de la educación universitaria y visibilizar la situación salarial y presupuestaria del sector.

Por otra parte, durante la asamblea también se expresó el rechazo a recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien se refirió a “terroristas” disfrazados de estudiantes e investigadores.

La organización gremial también decidió conformar una comisión para realizar un seguimiento del conflicto en una cátedra de la Facultad de Arquitectura.