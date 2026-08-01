Un paro docente afectará el regreso a clases tras las vacaciones de invierno. El lunes 3 de agosto habrá un cese de tareas por parte de los maestros en diversas provincias en reclamo de convocar una mesa paritaria federal para recomponer los salarios de los profesores.

Suspenden las clases el lunes 3 de agosto: qué reclaman los sindicatos

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto que complicará el reinicio del ciclo lectivo.

La conducción de CTERA, a cargo de Sonia Alesso, declaró la medida bajo la consigna “basta de ajuste a la educación”.

Desde el gremio advirtieron que el conflicto se profundizó por la falta de respuestas oficiales a una serie de reclamos que afectan las condiciones laborales y el financiamiento del sistema educativo.

“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”, afirmaron.

La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es uno de los principales reclamos, ya que se trata de un complemento salarial financiado históricamente por el Estado nacional y abonado mediante las provincias. La misma dejó de transferirse desde el inicio de la nueva gestión tras el vencimiento de la ley que lo regulaba.

Cuáles serán las provincias afectadas por el paro docente