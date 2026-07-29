Los estudiantes tendrán jornadas de descanso por festivos nacionales durante el mismo mes.

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Las instituciones educativas públicas y privadas del país no tendrán clases el viernes 7 de agosto de 2026 ni el lunes 17 de agosto de 2026, debido a dos festivos oficiales incluidos en el calendario nacional: la Batalla de Boyacá y la Asunción de la Virgen. La decisión ya fue confirmada dentro del cronograma de festivos del Gobierno y permitirá que millones de estudiantes disfruten de dos fines de semana largos durante agosto.

El cierre de actividades académicas aplicará en todas las regiones del país, por tratarse de festivos nacionales obligatorios que modifican el funcionamiento habitual de colegios, universidades y entidades públicas.

¿Por qué suspenden las clases el viernes 7 de agosto?

El 7 de agosto es uno de los festivos patrios más importantes de Colombia, ya que conmemora la Batalla de Boyacá, ocurrida en 1819. Al caer en viernes durante 2026, se generará un descanso de tres días consecutivos para la mayoría de estudiantes y trabajadores.

La fecha es inamovible, por lo que siempre se celebra el mismo día del calendario y no se traslada a otro día de la semana.

¿Qué provincias tendrán clases suspendidas el viernes y el lunes?

La medida no se limita a una sola región. Las clases estarán suspendidas en todos los departamentos y municipios de Colombia, tanto en instituciones oficiales como privadas.

Esto incluye ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Manizales, Ibagué, Pasto, Villavicencio y las demás capitales departamentales.

En consecuencia, los alumnos de todo el país tendrán descanso escolar en ambas fechas festivas.

Suspenden las clases este viernes y lunes | Todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias. ChatGPT - creada con IA

¿Qué se celebra el 7 de agosto y por qué es festivo nacional?

La Batalla de Boyacá marcó la derrota de las tropas realistas y consolidó el proceso de independencia liderado por Simón Bolívar. El enfrentamiento se desarrolló cerca de Tunja y es considerado uno de los hechos históricos más trascendentales de Colombia.

Por su relevancia histórica y política, el 7 de agosto figura entre los festivos nacionales obligatorios y cada año da lugar a actos oficiales y conmemoraciones patrias.

¿Por qué tampoco habrá clases el lunes 17 de agosto?

El segundo descanso escolar de agosto corresponde a la Asunción de la Virgen, festividad de origen religioso que en Colombia se celebra el primer lunes posterior al 15 de agosto, conforme a la Ley Emiliani.

En 2026, la conmemoración se trasladará al lunes 17 de agosto, convirtiéndose en un nuevo día festivo nacional y, por lo tanto, en jornada sin clases para los estudiantes.

La celebración recuerda la creencia católica de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo, una de las festividades marianas más importantes para la Iglesia Católica.

¿Cuántos días seguidos descansarán los estudiantes en agosto de 2026?

Los alumnos tendrán dos fines de semana largos separados por pocos días:

Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto: descanso por la Batalla de Boyacá.

Sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto: descanso por la Asunción de la Virgen.

En total, agosto ofrecerá seis días de descanso escolar distribuidos en dos fines de semana largos, lo que representa uno de los meses con más pausas académicas del segundo semestre.

¿Cuándo regresan los estudiantes a clases después de cada festivo?

De acuerdo con el calendario oficial:

Después del festivo del 7 de agosto , las clases se reanudarán el lunes 10 de agosto.

Después del festivo del 17 de agosto, las actividades académicas volverán el martes 18 de agosto.

Cada institución podrá informar ajustes puntuales en horarios o actividades complementarias, pero las fechas de descanso se mantienen para todo el territorio nacional.

¿Qué otros festivos tendrá Colombia después del 17 de agosto?

Tras los dos festivos de agosto, el calendario nacional aún contempla varias jornadas de descanso obligatorio en 2026: