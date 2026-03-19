En la búsqueda de una actividad física completa, cada vez más personas eligen este ejercicio como una alternativa eficaz para mejorar el cuerpo ya que combina fuerza, control y fortalecimiento de los músculos sin correr riesgos de impactos fuertes. La práctica constante no solo mejora la flexibilidad, sino que también ayuda a corregir la postura y prevenir molestias en las articulaciones, lo cual se presenta como uno de los aspectos más positivos de este tipo de ejercicio físico. El pilates es un sistema de entrenamiento que se basa en el control del movimiento, la alineación corporal y la activación consciente de los músculos. Cada ejercicio se realiza con precisión, priorizando la técnica por sobre la cantidad, lo que permite trabajar de manera más eficiente. A diferencia de otras disciplinas, no busca el esfuerzo desmedido ni la repetición constante, sino un equilibrio entre fuerza y movilidad que favorece el funcionamiento del cuerpo en conjunto. Por su parte, el pilates ayuda a trabajar de manera detallada diferentes grupos musculares en cada ejercicio, principalmente en los movilizadores y estabilizadores. Estos son: Entre los principales beneficios y aspectos positivos que tiene el pilates para el cuerpo y la salud en general se encuentran las siguientes características, las cuales la convierten en una actividad súper completa: