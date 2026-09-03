Águila amplió su propuesta en el mercado argentino con el lanzamiento de Águila Chocolatier, una nueva línea orientada al segmento premium y pensada especialmente para quienes buscan opciones de chocolate más sofisticadas. La propuesta apuesta por combinaciones con frutos secos, rellenos y distintas variedades de coberturas.

El nuevo lanzamiento se presenta con un packaging elegante y reúne tres categorías de productos: frutos secos cubiertos de chocolate, bombones rellenos y cajas surtidas. De esta manera, la marca busca posicionarse también dentro del mercado de chocolates premium y de las opciones para regalar.

Águila Chocolatier: qué productos incluye la nueva línea

Uno de los principales atractivos de la nueva colección son los frutos secos bañados en chocolate, disponibles en presentaciones individuales o para compartir. Los productos se comercializan en envases verticales con cierre o formato doypack y cuentan con certificación libre de gluten.

Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Pistachos con chocolate blanco: pistachos seleccionados recubiertos con chocolate blanco.

Almendras con chocolate semiamargo y blanco: almendras garrapiñadas combinadas con dos tipos de chocolate.

Avellanas con chocolate con leche: avellanas tostadas enteras cubiertas con chocolate con leche.

Águila lanzó frutos secos cubiertos de chocolate, bombones rellenos y cajas surtidas. Águila.

Bombones rellenos con pistacho, frambuesa y avellanas

La propuesta premium también incorpora bombones individuales de 114 gramos, presentados en cajas con visor, una alternativa pensada tanto para regalar como para disfrutar en ocasiones especiales.

Dentro de esta categoría aparecen tres sabores:

Pistacho: chocolate blanco con un relleno elaborado a base de pasta de pistachos.

Frambuesa y dulce de leche: una combinación de chocolate con leche y blanco, con relleno de confitura de frambuesa y dulce de leche.

Avellana: bombones rellenos con una crema elaborada a partir de avellanas.

Águila lanzó frutos secos cubiertos de chocolate, bombones rellenos y cajas surtidas. Águila.

Cajas surtidas de bombones Águila

La nueva línea se completa con cajas surtidas de 6 y 18 unidades, que reúnen diferentes formas, coberturas, rellenos y texturas.

La selección incluye bombones decorados con pistachos y frambuesa deshidratada, variedades de chocolate amargo con notas cítricas y opciones terminadas con trozos de avellanas crocantes y almendras.

De esta manera, Águila Chocolatier incorpora una alternativa de mayor sofisticación dentro del catálogo de la marca, con productos que combinan ingredientes que ganaron popularidad en los últimos años, como el pistacho y los frutos secos, con sabores tradicionales de la Argentina como el dulce de leche.

Águila lanzó frutos secos cubiertos de chocolate, bombones rellenos y cajas surtidas. Águila.

La propuesta también apunta al segmento de regalería y consumo premium, con diferentes tamaños y formatos que permiten elegir entre opciones individuales, para compartir o para obsequiar.