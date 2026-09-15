La salsa de tomate es un clásico de la cocina argentina y uno de los acompañamientos más elegidos para las pastas. Sin embargo, su acidez característica puede modificar el sabor del plato y resultar demasiado intensa para algunas personas.

Aunque existen distintos trucos para equilibrar ese sabor, hay un ingrediente que permite neutralizar la acidez sin recurrir al azúcar ni a la miel.

Se trata del bicarbonato de sodio, un producto habitual en muchas cocinas que sirve como ingrediente casero en innumerables trucos de limpieza y cuidado del hogar.

Cómo usar bicarbonato para quitar la acidez de la salsa de tomate

El bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino que reacciona con los ácidos presentes en el tomate.

Al incorporarlo en pequeñas cantidades, permite reducir la acidez y obtener un sabor más equilibrado .

La clave está en utilizarlo con moderación, ya que un exceso puede modificar el sabor de la preparación y dejar un gusto desagradable.

El bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino que reacciona con los ácidos presentes en el tomate. (Fuente: IA) ChatGPT - creada con IA (Audiencias)

Cuánto bicarbonato hay que poner en la salsa de tomate

Para utilizar este truco, se recomienda comenzar con una pequeña pizca de bicarbonato, aproximadamente 1/8 de cucharadita por cada litro de sal