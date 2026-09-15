Por qué recomiendan poner sal gruesa en la tierra de la lengua de suegra.

La lengua de suegra es una de las plantas más elegidas para decorar los hogares por su resistencia y porque requiere pocos cuidados. Sin embargo, alrededor de esta especie también circulan distintos trucos caseros relacionados con las energías y la protección del hogar.

Uno de ellos consiste en colocar sal gruesa sobre la tierra de la maceta. La práctica se hizo popular entre quienes buscan incorporar determinados rituales a la decoración de sus espacios, aunque su supuesto beneficio no tiene relación con las necesidades nutricionales de la planta.

Por qué ponen sal gruesa en la tierra de la lengua de suegra

La costumbre de colocar sal alrededor de la lengua de suegra tiene un origen principalmente simbólico y relacionado con las creencias sobre la energía del hogar.

Dentro de algunas tradiciones, la sal es considerada un elemento asociado con la limpieza, la protección y la eliminación de energías negativas. Por eso, algunas personas la colocan sobre el sustrato de determinadas plantas con la intención de crear una especie de barrera protectora.

En este contexto, la Sansevieria también adquirió fama como una planta vinculada con la protección y el equilibrio de los ambientes.

Sin embargo, se trata de una práctica basada en creencias populares y no en evidencia botánica. La sal gruesa no funciona como fertilizante ni aporta los nutrientes que la lengua de suegra necesita para desarrollarse.

Por qué ponen sal gruesa en la tierra de la lengua de suegra. Freepik.

¿La sal gruesa beneficia realmente a la lengua de suegra?

Desde el punto de vista del cuidado de las plantas, agregar sal al sustrato no es necesario para mantener saludable una Sansevieria.

El exceso de sales en la tierra puede modificar las condiciones del sustrato y dificultar que las raíces absorban correctamente el agua. Una acumulación importante puede terminar afectando el desarrollo de la planta.

Por este motivo, si se busca que la lengua de suegra crezca fuerte, es preferible priorizar cuidados comprobados, como un sustrato con buen drenaje, riegos moderados y una ubicación adecuada.

La resistencia de esta especie no significa que tolere cualquier condición. De hecho, uno de los errores más frecuentes es excederse con el agua.

Qué dice el feng shui sobre la lengua de suegra

La relación entre la lengua de suegra y la protección también aparece en el feng shui, una práctica que analiza la distribución de los elementos dentro de los espacios en función de su influencia energética.

Sus hojas alargadas y puntiagudas son interpretadas dentro de esta tradición como una forma de protección. Por eso, la planta suele asociarse con la capacidad de bloquear o alejar energías consideradas negativas.

Qué dice el feng shui sobre la lengua de suegra. Ekaterina Pereslavtseva

Además, su aspecto firme se relaciona simbólicamente con cualidades como la fuerza, la determinación y la estabilidad.

Estas interpretaciones pertenecen al ámbito de las creencias y no deben confundirse con los efectos biológicos comprobados de la especie.

Dónde colocar la lengua de suegra según el feng shui

Por la forma de sus hojas, algunas interpretaciones del feng shui recomiendan prestar atención al lugar donde se ubica la Sansevieria.

En particular, se suele aconsejar colocarla cerca de entradas, pasillos o sectores determinados de la vivienda, donde su presencia pueda cumplir una función simbólica de protección.

En cambio, algunas corrientes desaconsejan tener plantas de hojas muy puntiagudas demasiado cerca de los espacios destinados al descanso. Esta recomendación responde al concepto de las llamadas “flechas envenenadas”, una forma de energía cortante dentro de esta tradición.

Cómo cuidar correctamente una lengua de suegra

Más allá de cualquier ritual, la mejor manera de mantener saludable esta planta es respetar sus necesidades naturales.

La lengua de suegra tolera períodos de sequía gracias a su capacidad para almacenar agua, por lo que no necesita riegos frecuentes. Antes de volver a regarla, es importante comprobar que el sustrato esté seco.

También necesita una maceta que permita eliminar el exceso de agua y un suelo que no quede permanentemente húmedo. La iluminación puede ser abundante e indirecta, aunque la especie también se adapta a lugares con menor cantidad de luz.

En definitiva, la sal gruesa puede formar parte de un ritual personal relacionado con las creencias sobre protección y energía, pero no es un nutriente para la planta. Para conservar una lengua de suegra saludable, el drenaje, la luz y un riego adecuado son mucho más importantes.