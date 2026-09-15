Durante los días de altas temperaturas, las ventanas pueden convertirse en uno de los principales puntos por los que el calor llega al interior de una vivienda. Esto ocurre especialmente cuando los vidrios reciben luz solar directa durante varias horas y el ambiente comienza a calentarse rápidamente.

Ante esta situación, existe un sencillo truco casero con papel aluminio que muchas personas utilizan como medida temporal. Su principal característica es que se trata de un material económico, Durante los días de altas temperaturas, las ventanas pueden convertirse en uno de los principales puntos por los que el calor llega al interior de una vivienda.

Esto ocurre especialmente cuando los vidrios reciben luz solar directa durante varias horas y el ambiente comienza a calentarse rápidamente.

PALMA, 10/03/2026.- Activistas colocan papeles con nombres de represaliados de la Guerra Civil en los barrotes de una de las ventanas del Parlament balear contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática, este martes en Palma. EFE/ Miquel A. Borràs Fuente: EFE MIQUEL A. BORRÀS

Ante esta situación, existe un sencillo truco casero con papel aluminio que muchas personas utilizan como medida temporal. Su principal característica es que se trata de un material económico, fácil de conseguir y con una superficie capaz de reflejar parte de la radiación solar.

¿Para qué sirve poner papel aluminio en las ventanas?

El objetivo principal de colocar papel aluminio sobre los vidrios es reducir parte de la radiación solar que atraviesa las ventanas. Al reflejar una porción de la energía que llega desde el exterior, puede ayudar a disminuir la cantidad de calor que termina acumulándose dentro de una habitación.

El recurso puede ser especialmente útil en espacios donde el sol pega directamente durante buena parte del día. También puede contribuir a reducir el deslumbramiento, por lo que resulta práctico cuando la entrada de luz dificulta permanecer cómodamente en una habitación.

Entre los principales efectos que se buscan con este truco están:

Reducir parcialmente el ingreso de calor por los vidrios.

Disminuir el exceso de luz y el deslumbramiento.

Crear una barrera temporal frente a la radiación solar.

Aumentar la privacidad durante el día en determinadas condiciones.

El resultado, sin embargo, puede variar según la orientación de la ventana, el tamaño del vidrio, la cantidad de horas de exposición al sol y las características de la vivienda.

¿Cuándo conviene usar este truco casero?

El papel aluminio puede utilizarse principalmente durante jornadas de calor intenso, olas de calor o en aquellos momentos del día en que el sol incide directamente sobre las ventanas. Su uso puede ayudar a controlar el calentamiento de habitaciones que reciben una gran cantidad de radiación.

No obstante, no necesariamente conviene mantenerlo colocado durante todo el año. Durante las épocas frías, bloquear completamente la entrada de los rayos solares puede impedir que el calor natural del sol contribuya a mantener una temperatura agradable dentro de la vivienda.

Por esta razón, se puede considerar una solución temporal y de bajo costo, especialmente para determinados momentos del día. Una vez que disminuye la intensidad del sol, retirar el material permite recuperar la entrada de luz natural.

Poner papel aluminio en el marco de las ventanas, para qué sirve y por qué miles de personas recomiendan hacerlo Fuente: IA

¿Cómo colocar papel aluminio en las ventanas?

La instalación es relativamente sencilla y no requiere herramientas especiales. Una opción consiste en cortar el papel aluminio de acuerdo con el tamaño del vidrio y sujetarlo con cinta adhesiva para mantenerlo fijo.

También es posible utilizar una pequeña cantidad de agua jabonosa para facilitar su colocación sobre la superficie, procurando que quede lo más uniforme posible y que cubra las zonas donde la radiación solar es más intensa.

Para evitar que se deteriore rápidamente, puede colocarse del lado interior de la ventana, donde queda protegido de la lluvia y el viento. Es importante tener presente que el material bloqueará buena parte de la luz, por lo que la habitación puede quedar considerablemente más oscura.

Además, este método no sustituye un sistema de aislamiento térmico diseñado para una vivienda. Su utilidad está principalmente en ofrecer una alternativa económica y temporal para reducir el impacto del sol, mientras que soluciones como vidrios dobles, persianas o cortinas térmicas pueden brindar un aislamiento más adecuado y permanente. y con una superficie capaz de reflejar parte de la radiación solar.

Lo hicimos mal toda la vida | Esta es la forma correcta de usar el papel aluminio: ¿cara mate o brillante? Shutterstock

¿Para qué sirve poner papel aluminio en las ventanas?

El objetivo principal de colocar papel aluminio sobre los vidrios es reducir parte de la radiación solar que atraviesa las ventanas. Al reflejar una porción de la energía que llega desde el exterior, puede ayudar a disminuir la cantidad de calor que termina acumulándose dentro de una habitación.

El recurso puede ser especialmente útil en espacios donde el sol pega directamente durante buena parte del día. También puede contribuir a reducir el deslumbramiento, por lo que resulta práctico cuando la entrada de luz dificulta permanecer cómodamente en una habitación.

Entre los principales efectos que se buscan con este truco están:

Reducir parcialmente el ingreso de calor por los vidrios.

Disminuir el exceso de luz y el deslumbramiento.

Crear una barrera temporal frente a la radiación solar.

Aumentar la privacidad durante el día en determinadas condiciones.

El resultado, sin embargo, puede variar según la orientación de la ventana, el tamaño del vidrio, la cantidad de horas de exposición al sol y las características de la vivienda.

¿Cuándo conviene usar este truco casero?

El papel aluminio puede utilizarse principalmente durante jornadas de calor intenso, olas de calor o en aquellos momentos del día en que el sol incide directamente sobre las ventanas. Su uso puede ayudar a controlar el calentamiento de habitaciones que reciben una gran cantidad de radiación.

No obstante, no necesariamente conviene mantenerlo colocado durante todo el año. Durante las épocas frías, bloquear completamente la entrada de los rayos solares puede impedir que el calor natural del sol contribuya a mantener una temperatura agradable dentro de la vivienda.

Por esta razón, se puede considerar una solución temporal y de bajo costo, especialmente para determinados momentos del día. Una vez que disminuye la intensidad del sol, retirar el material permite recuperar la entrada de luz natural.

Poner papel aluminio en las ventanas: por qué puede refrescar la casa y cuál es el error que hay que evitar Imagen creada con IA

¿Cómo colocar papel aluminio en las ventanas?

La instalación es relativamente sencilla y no requiere herramientas especiales. Una opción consiste en cortar el papel aluminio de acuerdo con el tamaño del vidrio y sujetarlo con cinta adhesiva para mantenerlo fijo.

También es posible utilizar una pequeña cantidad de agua jabonosa para facilitar su colocación sobre la superficie, procurando que quede lo más uniforme posible y que cubra las zonas donde la radiación solar es más intensa.

Fuente: El Cronista.

Para evitar que se deteriore rápidamente, puede colocarse del lado interior de la ventana, donde queda protegido de la lluvia y el viento. Es importante tener presente que el material bloqueará buena parte de la luz, por lo que la habitación puede quedar considerablemente más oscura.

Además, este método no sustituye un sistema de aislamiento térmico diseñado para una vivienda. Su utilidad está principalmente en ofrecer una alternativa económica y temporal para reducir el impacto del sol, mientras que soluciones como vidrios dobles, persianas o cortinas térmicas pueden brindar un aislamiento más adecuado y permanente.