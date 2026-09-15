Pasar papel aluminio por las tijeras para qué sirve y qué efecto tiene

Cuando unas tijeras dejan de cortar bien, la primera reacción suele ser tirarlas o buscar un afilador profesional. Sin embargo, existe un truco casero que se volvió popular en los últimos años: usar papel aluminio para devolverles filo, sin gastar dinero ni salir de casa.

El procedimiento es simple. Se dobla un trozo de papel aluminio de entre 30 y 40 centímetros varias veces, hasta lograr una tira gruesa de unas cuatro a seis capas. Después, con las tijeras que se quieren afilar, se realizan cortes largos y firmes a lo largo de toda esa tira, repitiendo el movimiento entre 10 y 20 veces.

Este método es ideal para tijeras que perdieron un poco de eficacia por el uso diario, pero no reemplaza un afilado profesional en hojas muy desgastadas o dañadas.

Por qué funciona este truco

Al cortar el papel aluminio, las hojas de la tijera se deslizan contra el metal y generan una fricción constante. Esa fricción ayuda a realinear el borde de corte y elimina pequeñas rebabas o imperfecciones microscópicas que se forman con el uso.

Pasar papel aluminio por las tijeras: para qué sirve y qué efecto tiene. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

El aluminio no desgasta el metal para crear un filo completamente nuevo, como sí lo haría una piedra de afilar profesional. Por eso se lo describe como un microafilado temporal: mejora el rendimiento de la tijera, pero de forma parcial y transitoria.

Cuándo conviene usarlo y cómo terminar el proceso

Este método funciona mejor cuando las tijeras están apenas desafiladas y se usan para tareas domésticas livianas, como cortar papel, hilos o plástico fino. Si las hojas están muy onduladas o dañadas, la solución casera no será suficiente.

Al terminar de cortar el aluminio, se recomienda pasar un paño seco o levemente húmedo por las cuchillas para retirar los residuos metálicos que quedan adheridos. Este paso final ayuda a que las tijeras mantengan el filo obtenido por más tiempo.

Es un truco rápido, gratuito y sin riesgos, pensado para estirar la vida útil de unas tijeras antes de recurrir a un afilado profesional o a la compra de un par nuevo.