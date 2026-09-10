Frotar una vela a los tenis: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El cuidado del calzado de lona y la moda urbana enfrenta su mayor desafío en los días de lluvia y humedad. Ante esto, ha cobrado enorme popularidad un remedio casero que promete proteger tus tenis blancos sin gastar dinero extra: frotar una vela de cera sobre la tela y derretirla con un secador de pelo para volver el calzado impermeable.

Sin embargo, aunque este truco parece la solución rápida definitiva para evitar manchas de lodo y agua, aplicar parafina doméstica esconde varios riesgos que los expertos textiles advierten antes de probarlo en tus tenis favoritos.

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¿Para qué sirve frotar una vela en las zapatillas de tela?

El objetivo principal de este procedimiento es crear un escudo protector transparente e hidrófobo sobre la superficie de lona o algodón. Al restregar la cera blanquecina por el calzado y aplicar calor directo con una secadora de cabello, el material se derrite y penetra los poros del tejido.

Este truco se recomienda ampliamente porque:

Repele el agua: Las gotas resbalan por la tela en lugar de absorberse, manteniendo los pies secos.

Evita manchas: Previene que el polvo, la suciedad de la calle y el lodo se fijen en el entramado textil.

Es económico: Utiliza objetos domésticos comunes en lugar de aerosoles impermeabilizantes comerciales.

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¿Cómo se realiza la aplicación paso a paso?

Medios especializados en trucos del hogar como Hogarmania y El Español detallan que el procedimiento consta de cuatro pasos fundamentales:

Limpieza previa: Las zapatillas de tela deben estar completamente limpias y secas. Fricción uniforme: Se frota una vela blanca (sin colorantes para no teñir la tela) de forma firme por toda la lona y las costuras. Sellado con calor: Se pasa una secadora de pelo a alta temperatura a corta distancia. La capa opaca de cera se derrite e invisibiliza al instante. Enfriamiento: Tras dejar reposar el calzado cinco minutos, la capa repelente queda lista.

Los cuidados a tener en cuenta para aplicar este truco

Pese a su efectividad inmediata, zapateros y especialistas textiles desaconsejan el uso de parafina doméstica por diversos inconvenientes técnicos: