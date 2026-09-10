Frotar una vela a los tenis: para qué sirve y por qué lo recomiendan

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El cuidado del calzado de lona y la moda urbana enfrenta su mayor desafío en los días de lluvia y humedad. Ante esto, ha cobrado enorme popularidad un remedio casero que promete proteger tus tenis blancos sin gastar dinero extra: frotar una vela de cera sobre la tela y derretirla con un secador de pelo para volver el calzado impermeable.
Sin embargo, aunque este truco parece la solución rápida definitiva para evitar manchas de lodo y agua, aplicar parafina doméstica esconde varios riesgos que los expertos textiles advierten antes de probarlo en tus tenis favoritos.
¿Para qué sirve frotar una vela en las zapatillas de tela?
El objetivo principal de este procedimiento es crear un escudo protector transparente e hidrófobo sobre la superficie de lona o algodón. Al restregar la cera blanquecina por el calzado y aplicar calor directo con una secadora de cabello, el material se derrite y penetra los poros del tejido.
Este truco se recomienda ampliamente porque:
- Repele el agua: Las gotas resbalan por la tela en lugar de absorberse, manteniendo los pies secos.
- Evita manchas: Previene que el polvo, la suciedad de la calle y el lodo se fijen en el entramado textil.
- Es económico: Utiliza objetos domésticos comunes en lugar de aerosoles impermeabilizantes comerciales.
¿Cómo se realiza la aplicación paso a paso?
Medios especializados en trucos del hogar como Hogarmania y El Español detallan que el procedimiento consta de cuatro pasos fundamentales:
- Limpieza previa: Las zapatillas de tela deben estar completamente limpias y secas.
- Fricción uniforme: Se frota una vela blanca (sin colorantes para no teñir la tela) de forma firme por toda la lona y las costuras.
- Sellado con calor: Se pasa una secadora de pelo a alta temperatura a corta distancia. La capa opaca de cera se derrite e invisibiliza al instante.
- Enfriamiento: Tras dejar reposar el calzado cinco minutos, la capa repelente queda lista.
Los cuidados a tener en cuenta para aplicar este truco
Pese a su efectividad inmediata, zapateros y especialistas textiles desaconsejan el uso de parafina doméstica por diversos inconvenientes técnicos:
- Pérdida de transpirabilidad: la cera sella por completo los microorificios del tejido, reteniendo la humedad del sudor e incrementando el riesgo de bacterias y mal olor.
- Atracción de suciedad: la parafina se reblandece con la fricción y el calor ambiental. En lugar de repeler el hollín y el polvo, la tierra termina adhiriéndose a la cera tibia.
- Daño irreversible en el lavado: la cera de vela no se disuelve con agua ni detergente convencional, por lo que lavar la zapatilla en lavadora no quitará la suciedad atrapada.
- Rigidez en la lona: el tejido pierde flexibilidad y, al doblarse durante la caminata, la capa rígida de cera tiende a resquebrajarse.