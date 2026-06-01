El horno es uno de los elementos más utilizados y, además, uno de los que más se ensucian a la hora de cocinar. Puntualmente, la causa más frecuente de la aparición de humo en este electrodoméstico no se debe a alimentos quemados sino a la acumulación de restos de comida y derrames anteriores.

Se trata de residuos que, al calentarse, se queman y generan humo que no solo puede provocar un incendio, sino que también libera partículas dañinas que afectan la salud respiratoria.

Estas son señales claras de que el horno necesita una limpieza profunda. Los productos de limpieza tradicionales, como los jabones comunes, muchas veces no son suficientes para eliminar la grasa incrustada y los residuos difíciles.

La gran noticia es que no hace falta gastar en productos caros ni llenos de químicos. Existen métodos naturales que se destacan por ser más económicos, ecológicos y seguros para conseguir buenos resultados, dejando la superficie brillante y sin residuos tóxicos.

Ni vinagre ni bicarbonato: cuál es la mejor forma de limpiar el horno y las hornallas de la cocina en poco tiempo (Fuente: Archivo)

¿Cada cuánto conviene limpiar el horno?

Lo ideal es pasarle un paño húmedo después de cada uso, especialmente si hubo salpicaduras o se derramó comida. Pero al menos cada seis meses, conviene hacer una limpieza profunda para evitar que se acumule grasa, suciedad y bacterias.

Cómo limpiar el horno con sal

La sal de mesa es ideal para limpiezas rápidas, cuando el horno no está muy sucio. Paso a paso:

Retirá las bandejas del horno.

Mezclá 1/2 litro de agua con 250 g de sal en un bol.

Esparcí la mezcla por las paredes y la puerta interior.

Dejá actuar 15 a 20 minutos.

Enjuagá con un paño húmedo.

Si persisten los olores, rociá vinagre con sal y volvé a pasar un paño.

La sal de mesa es ideal para limpiezas rápidas, cuando el horno no está muy sucio (Foto: Archivo).

Cómo limpiar el horno con limón

El limón es desengrasante, antibacteriano y deja un aroma fresco. Cómo hacerlo:

Exprimí 2 o 3 limones y poné el jugo (y las cáscaras) en un recipiente apto para horno.

Sumale 1/3 de agua.

Encendé el horno a 120°C y dejalo 30 minutos.

Dejá que enfríe un poco y pasá un paño húmedo por el interior.

Si quedan restos difíciles, ayudate con una espátula de plástico.

Sin vinagre ni bicarbonato: cómo limpiar el vidrio del horno para eliminar la grasa y dejarlo reluciente en minutos

Este método sirve también para limpiar las bandejas al mismo tiempo.

Cómo limpiar el horno con bicarbonato y vinagre (para suciedad extrema)

Cuando el horno está muy sucio, la mejor fórmula es la combinación de bicarbonato y vinagre. Requiere dejarlo actuar durante varias horas, pero los resultados son excelentes.

Instrucciones:

Sacá las bandejas del horno.

Mezclá 10 cucharadas de bicarbonato, 4 de agua y 3 de vinagre.

Aplicá la pasta sobre toda la suciedad.

Dejá actuar 12 horas (lo ideal es durante la noche).

Al día siguiente, limpiá con una esponja húmeda.

Repetí si es necesario y pasá un trapo para enjuagar bien.

Encendé el horno 15 minutos a temperatura baja para secar.

Cómo limpiar una bandeja de horno quemada

Las bandejas también acumulan grasa y restos de comida. Acá dos formas efectivas de limpiarlas:

Con sal:

Retirá la grasa con papel de cocina.

Cubrí con sal gorda y agua.

Dejá reposar 30 minutos.

Frotá con un estropajo.

Con bicarbonato y vinagre:

Aplicá una pasta de bicarbonato con vinagre.

Dejá actuar toda la noche.

A la mañana siguiente, agregá agua y frotá.

Enjuagá bien.

Cómo eliminar los malos olores del horno

¿Cocinaste pescado o algo con olor fuerte? El limón es tu mejor aliado. Aprovechá el calor residual del horno y seguí estos pasos:

Poné en una bandeja agua con jugo y cáscaras de limón.

Dejá que actúe con el horno caliente (o encendelo media hora a temperatura media).

Cuando se enfríe, retirá y pasá un paño por el interior.

Ni vinagre ni bicarbonato: cuál es la mejor forma de limpiar el horno y las hornallas de la cocina en poco tiempo (Fuente: Archivo)

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