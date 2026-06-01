Durante años, las estufas a gas y los radiadores fueron los protagonistas indiscutidos de la calefacción en los hogares.

Sin embargo, el avance de las nuevas tecnologías y la evolución de los estándares de construcción están impulsando alternativas más eficientes que, según algunos especialistas, podrían dejar atrás a los sistemas tradicionales.

La discusión se centra especialmente en la eficiencia energética, el confort térmico y el consumo.

En un contexto donde las viviendas modernas cuentan con mejores niveles de aislamiento, cada vez más expertos sostienen que los métodos de calefacción convencionales ya no son la opción más conveniente.

¿Por qué las estufas y los radiadores dominaron durante décadas?

Los sistemas de calefacción tradicionales fueron diseñados para responder a una realidad muy distinta a la actual.

Durante gran parte del siglo pasado, las viviendas presentaban importantes pérdidas de calor debido a paredes poco aisladas, techos con escasa protección térmica y ventanas simples.

En ese escenario, los radiadores y las estufas resultaban especialmente eficaces porque podían generar grandes cantidades de calor en poco tiempo, compensando las fugas térmicas del hogar.

Adiós a la estufa a gas y el radiador: un especialista aseguró que son ineficientes y hay alternativas mucho mejores

Gracias a su capacidad para elevar rápidamente la temperatura ambiente, estos equipos permitían alcanzar una sensación de confort incluso cuando las paredes, los pisos o los techos permanecían fríos.

La clave que muchos ignoran: no todo depende de la temperatura del aire

Los especialistas explican que la sensación térmica dentro de una vivienda no está determinada únicamente por lo que marca el termómetro.

Factores como la temperatura de las paredes, las ventanas, los pisos y los techos influyen directamente en cómo percibe el cuerpo humano el calor o el frío.

Cuando estas superficies se encuentran frías, absorben parte del calor corporal y generan una sensación de incomodidad, incluso si el ambiente está calefaccionado.

Por el contrario, una vivienda bien aislada conserva mejor la temperatura y permite mantener el confort con un gasto energético considerablemente menor.

¿Por qué algunos expertos consideran que estos sistemas están quedando obsoletos?

Según los especialistas en eficiencia energética, las necesidades de las construcciones actuales son diferentes a las de décadas atrás.

Las nuevas viviendas están diseñadas para reducir las pérdidas de calor y aprovechar mejor la energía disponible. En consecuencia, ya no resulta imprescindible utilizar equipos que generen temperaturas tan elevadas para mantener los ambientes confortables.

Además, las tendencias actuales apuntan a lograr una distribución uniforme del calor en toda la casa, evitando diferencias bruscas entre habitaciones y reduciendo el consumo energético.

Por este motivo, muchos profesionales consideran que las estufas a gas y los radiadores tradicionales responden a una lógica constructiva que está perdiendo protagonismo frente a tecnologías más modernas.

¿Cuáles son los sistemas de calefacción que ganan terreno?

La mejora en los niveles de aislamiento de los hogares abrió la puerta a nuevas alternativas que priorizan la eficiencia y el ahorro energético.

Entre las opciones que más recomiendan los expertos aparecen:

Suelo radiante

Permite distribuir el calor de manera homogénea desde el piso, generando una sensación de confort más estable y evitando puntos fríos dentro de la vivienda.

Aerotermia

Aprovecha la energía presente en el aire exterior para climatizar los ambientes con un consumo significativamente menor que otros sistemas convencionales.

Bombas de calor de alta eficiencia

Se destacan por ofrecer calefacción y refrigeración con un gasto energético reducido, convirtiéndose en una de las tecnologías más elegidas en construcciones modernas.

Sistemas de climatización por aire de última generación

Los equipos más avanzados permiten mantener temperaturas constantes, mejorar la eficiencia y optimizar el consumo eléctrico.