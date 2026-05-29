Un reciente descubrimiento en el ámbito científico se presenta como una promesa que podría transformar la gestión de desechos electrónicos. (Fuente: Shutterstock)

Un conjunto de científicos suizos llevó a cabo un descubrimiento sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates a través de la utilización de residuos electrónicos comunes, logrando hacerlo sin perjuicio del medio ambiente.

El hallazgo, que transforma significativamente el panorama del reciclaje, fue llevado a cabo por el grupo ETH Zurich, una institución educativa de renombre, establecida en 1854.

Este descubrimiento científico tiene el potencial de revolucionar la manera en que el mundo recupera oro, ofreciendo una alternativa más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Aquello que hasta el momento parecía un desafío costoso y contaminante vislumbra ahora una salida innovadora.

Oro del reciclaje: cómo extraen metales valiosos de dispositivos electrónicos

Un descubrimiento proveniente de Australia ha suscitado gran interés en sectores relacionados con el método de reciclaje que permite extraer oro de componentes electrónicos. La clave radica en un procedimiento que posibilita la obtención de oro de composición excepcionalmente pura, sin la necesidad de utilizar químicos peligrosos que habitualmente perjudican al medio ambiente.

Los primeros resultados publicados por los investigadores han dado a conocer cifras que sorprenden: el material obtenido supera el 99% de pureza, un nivel que es complicado de lograr incluso con métodos tradicionales de refinación.

Descubrimiento en Suiza: recuperan oro de residuos electrónicos sin dañar el medio ambiente. (Fuente: Freepik)

Nuevo método sostenible sin mercurio para recuperar oro

El equipo interdisciplinario de ETH Zurich, localizado en Suiza, ha implementado un procedimiento innovador para la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos descartados.

Por otro lado, el equipo de Flinders University, en Australia, ha desarrollado un procedimiento que sustituye el uso de cianuro, uno de los compuestos más criticados por su toxicidad, mediante la utilización de ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia comúnmente utilizada en la desinfección de agua.

Sin embargo, el avance principal radica en la aplicación de un polímero de azufre, que es capaz de unirse selectivamente al oro disuelto. A través de un tratado controlado de calentamiento o intervención química, el metal precioso se libera en su forma pura y el polímero puede ser reutilizado, lo que transforma a este método en una opción sostenible y económica.

¿Cómo influye hoy en la creación de empleo y en la economía?

El avance mencionado propone un cambio de paradigma en la minería. Al eliminar la utilización de cianuro, el proceso innovador no solo minimiza riesgos ambientales y sanitarios, sino que además facilita un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, brindando soluciones que se alinean con los principios de la economía circular.

Entre sus principales beneficios, se destacan los siguientes:

Reducción de desechos electrónicos Recuperación efectiva de oro Generación de empleo Impulso a la economía circular

Así avanza la nueva era de la gestión de residuos electrónicos

Se prevé que la innovación pueda crear oportunidades laborales novedosas en áreas como la administración de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial.

El descubrimiento, que se encuentra todavía en fase de análisis, indica un futuro en el que la extracción de oro se efectuará de forma más eficiente y sostenible, generando beneficios tanto económicos como ecológicos.