Ni vinagre, ni bicarbonato: cuál es la forma más eficaz de quitar el sarro del inodoro

Mantener el baño en óptimas condiciones suele ser una tarea tediosa y, por sobre todas las cosas, compleja. Sin embargo, producto del paso del tiempo, el óxido y sarro que se acumulan en el baño pueden generar manchas que dificultan su limpieza.

Pese a ello, vale resaltar que existe un truco altamente efectivo para limpiar de forma eficaz esa parte esencial del hogar, sin la necesidad de tener que utilizar productos químicos.

Qué productos se necesitan para eliminar el sarro del baño

El ácido cítrico en polvo es un ingrediente esencial para limpiar el sarro que se acumula en los artefactos del baño. Se puede conseguir en dietéticas, casas de productos naturales o tiendas online.

Es un producto 100% natural, potente, que no deja olor fuerte y es seguro para casi todas las superficies. Incluso, recomiendan utilizarlo en inodoros, griferías, azulejos y mamparas.

Cómo usarlo en el inodoro

Disolver 2-3 cucharadas en agua caliente y verterlo en la taza del inodoro. Dejar actuar toda la noche. A la mañana siguiente, fregar con cepillo y tirar la cadena.

Limpieza de inodoro

Qué otro método sirve para limpiar el inodoro

Jugo de limón y sal gruesa: exprimir dos limones y, luego, mezclar su jugo con sal gruesa. Verter esta mezcla en el inodoro y deja reposar durante 10 minutos. Por último, tendrán que frotar las manchas con el cepillo y tirar de la cadena para enjuagar.

Cómo prevenir la acumulación de sarro en el baño

Limpieza regular

Una vez por semana, realizar una limpieza profunda del inodoro para evitar que el sarro y las manchas se acumulen.

Usá vinagre blanco regularmente

Rociá vinagre blanco en el interior del inodoro y dejá actuar unos minutos antes de frotar con el cepillo. El vinagre es un excelente limpiador natural, desinfecta y elimina el sarro.

Cepillado diario

Hacer una pasada rápida (diaria) con el cepillo para evitar la acumulación de residuos y mantener el inodoro fresco entre limpiezas profundas.

Ventilación adecuada

Corroborar que el baño esté bien ventilado, dado que la humedad favorece la acumulación de bacterias y malos olores.

Usá tabletas limpiadoras

De vez en cuando, colocar una tableta limpiadora en el tanque: ayudan a mantener el inodoro libre de sarro y aportan un aroma fresco.