Santiago, albañil en España: “¿Cómo se fabricarán las casas de aquí a 20 años si los que las construyen ya se han jubilado?”

La sabiduría popular suele repetir que el futuro pertenece a las carreras tecnológicas, las pantallas y los trabajos de oficina. Durante décadas, se instó a las nuevas generaciones a alejarse de la albañilería, la pala, el cemento y el polvo de las obras para buscar estabilidad en un escritorio.

Sin embargo, una crisis silenciosa está a punto de dar vuelta esta certeza por completo: las personas que saben levantar las casas donde vivimos están a punto de desaparecer .

El choque con la realidad no proviene esta vez de un informe académico, sino del pie de obra. Santiago Carpintero, conocido en redes sociales como @reformasanti o “el albañil de TikTok”, es un joven albañil de 22 años natural de La Villa de Don Fadrique (Toledo) que ha puesto sobre la mesa una advertencia incómoda sobre el relevo generacional en los trabajos manuales.

La fuerte advertencia de Santiago, un albañil de 22 años

En un mercado obsesionado por la falta de vivienda y los precios de los alquileres, la advertencia de Santiago expone una fisura mucho más profunda: no faltan proyectos ni ladrillos, faltan los brazos y la experiencia para colocarlos.

Santiago, albañil en España: “¿Cómo se fabricarán las casas de aquí a 20 años si los que las construyen ya se han jubilado?” @reformasanti Instagram

El diagnóstico surge de lo que El Albañil de TikTok observa a diario en los andamios. Mientras la mayoría de sus contemporáneos buscan empleos alejados del desgaste físico, la plantilla actual de la construcción se encamina a un retiro masivo sin que existan aprendices listos para tomar el relevo.

En sus declaraciones durante una entrevista en el programa Sector Oficios Pódcast, el joven dejó una pregunta perturbadora que sintetiza la encrucijada del sector: “¿Cómo se fabricarán las casas de aquí a 20 años si los que las construyen ya se han jubilado?”.

La preocupación no es infundada. La albañilería no se domina únicamente en un aula; exige años de práctica junto a oficiales veteranos para absorber tiempos, técnicas, seguridad y mañas que no figuran en ningún manual. Si los profesionales con experiencia se retiran sin transmitir ese saber práctico, el conocimiento simplemente se extinguirá.

Santiago, albañil en España: “¿Cómo se fabricarán las casas de aquí a 20 años si los que las construyen ya se han jubilado?” @reformasanti Instagram

¿Qué datos oficiales respaldan la advertencia de la falta de albañiles?

Las estadísticas de organismos oficiales respaldan la urgencia del problema que el joven albañil visibiliza en redes. La edad media en la construcción no ha parado de subir en la última década, creando una estructura demográfica insostenible según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Fundación Laboral de la Construcción:

Retiro masivo a la vista : el 22% de los trabajadores del sector tiene 55 años o más. Esto implica que más de 139.000 profesionales saldrán del mercado laboral por jubilación en solo cinco años. Además, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE confirman que la edad media del sector escaló a los 45,1 años, casi tres años más que hace una década.

Cantera insuficiente : aunque la EPA del INE registra un ligero repunte en la llegada de jóvenes, situando a los menores de 30 años en el 11,1% de los ocupados (172.525 trabajadores), la cifra resulta claramente escasa para reemplazar la masa de oficiales veteranos que abandonará las obras.

Demanda desbordada: de acuerdo con las cifras de contratación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la albañilería encabezó la demanda laboral en el sector con 42.245 contratos registrados en los primeros meses del año, confirmando que la necesidad de mano de obra cualificada es inmediata y creciente.

¿Qué consecuencias tendrá para el futuro del mercado?

La escasez de mano de obra calificada amenaza con desencadenar un efecto dominó que afectará de forma directa al bolsillo de los propietarios y a la dinámica del mercado inmobiliario.

Si no hay profesionales para edificar o reformar, las obras tardarán más, la construcción industrializada y modular cobrará un terreno acelerado, y los servicios de albañilería tradicional pasarán a ser un bien de lujo.

Es en este escenario donde el diagnóstico de Santiago alcanza su punto más incisivo sobre lo que ocurrirá cuando la falta de competencia sea total: “Cuando no haya nadie, vamos a estar solos y se va a ganar mucho dinero en la construcción.”