Cómo limpiar las manchas de café de las tazas con productos que ya tenés en casa

Colocar bicarbonato en los rieles de la ventana: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en limpieza

Las manchas de café son uno de los problemas más comunes en las tazas de cerámica. Con el uso diario, los restos de la bebida se adhieren a la superficie y forman los clásicos aros marrones que, muchas veces, no desaparecen con un lavado convencional.

Aunque existen productos específicos para remover este tipo de suciedad, especialistas en limpieza aseguran que no siempre hace falta comprar soluciones costosas. De hecho, varios ingredientes de uso cotidiano pueden devolver el color original a las tazas sin dañarlas y con muy poco esfuerzo.

La mezcla casera que recomiendan las expertas para quitar las manchas de café

Entre los métodos más efectivos aparece una pasta de bicarbonato de sodio y agua, recomendada por Jade Piper, experta en limpieza del hogar de BetterMaids. Gracias a su abrasión suave, este ingrediente ayuda a desprender las manchas sin rayar la superficie de la taza.

El bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave que ayuda a remover las manchas de café.

El procedimiento consiste en colocar una o dos cucharadas de bicarbonato dentro del recipiente y agregar agua hasta formar una pasta espesa. Luego hay que aplicarla sobre la mancha con una esponja suave o un paño de microfibra, dejar actuar entre cinco y diez minutos y enjuagar con agua. Si el aro persiste, se puede repetir el proceso o utilizar un cepillo de cerdas blandas para potenciar la limpieza.

Qué otros productos sirven para recuperar el color de las tazas

Cuando las manchas son más difíciles, The Spruce también recomienda utilizar peróxido de hidrógeno al 3%, aunque solo en tazas blancas o de tonos claros, ya que puede producir un efecto blanqueador. En este caso, basta con cubrir la mancha por completo, dejar actuar el líquido durante al menos 15 minutos y enjuagar con agua tibia. Si aparecen burbujas durante el proceso, es una reacción normal.

Otra alternativa casera consiste en combinar sal gruesa con jugo de limón. Según especialistas consultadas por Good Housekeeping y Martha Stewart, la acción conjunta de la sal y la acidez del limón permite desprender los residuos adheridos sin dañar la cerámica. También puede utilizarse jabón para platos sin diluir, con o sin unas gotas de vinagre blanco, después de dejar la taza en remojo con agua caliente para aflojar la suciedad.

El truco menos conocido para eliminar los aros de café

Entre las recomendaciones menos habituales figura el uso de tabletas limpiadoras para dentaduras postizas. La limpiadora profesional Sara Aparacio, de Homeaglow, explicó que este producto también resulta eficaz para limpiar tazas, cafeteras y otros recipientes similares. Solo hay que colocar una tableta, llenar la taza con agua y dejarla actuar durante al menos dos horas antes de volver a lavarla.

Las manchas de café pueden acumularse con el uso diario si no se limpian de inmediato.

Para evitar que las manchas reaparezcan, las especialistas coinciden en un consejo sencillo: enjuagar la taza inmediatamente después de usarla. Ese hábito no impide por completo la decoloración con el paso del tiempo, pero sí retrasa la acumulación de residuos y reduce la necesidad de realizar limpiezas profundas con frecuencia.