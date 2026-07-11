En esta noticia Los beneficios más destacados del romero

En el contexto de un mundo desarrollado y con un alto nivel de avance tecnológico en el ámbito de la salud e investigaciones científicas, las plantas medicinales han adquirido una relevancia significativa en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades. Esto se debe a sus principios activos, que ejercen efectos análogos a los de los fármacos convencionales.

Un estudio sobre salud llevado a cabo en un centro de salud en Barcelona y publicado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, NIH, reveló que “el 59.6% de los pacientes consumía plantas medicinales y de estos, el 58% también estaba bajo tratamiento con medicación, lo que sugiere un 54.4% de posibles interacciones".

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La utilización de plantas, hierbas o especias medicinales varía considerablemente según el país o la región. Según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que entre 35,000 y 70,000 especies de plantas han sido empleadas con fines medicinales a lo largo de la historia, lo que representa aproximadamente entre el 14% y el 28% de todas las especies de plantas conocidas.

Dentro del vasto campo de la farmacognosia y la medicina alternativa, una de las plantas que destaca es el romero.

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Los beneficios más destacados del romero

El romero, conocido científicamente como Rosmarinus officinalis, es una planta originaria de la región mediterránea, ampliamente utilizada en la gastronomía, tanto en la preparación de platos salados como en infusiones, como el té de romero.

El té de remero se puede tomar en cualquier momento del día, especialmente como infusión acompañada por canela o límón.

(Imagen ilustrativa generada con Chat GPT)

Debido a su versatilidad y a sus numerosos beneficios, el romero es un ingrediente que no debería faltar en ninguna cocina. A continuación, se presentan algunos de los principales beneficios del romero.