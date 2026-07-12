El truco del bicarbonato de sodio en la ventana

Los rieles de las ventanas suelen acumular polvo, tierra, restos de suciedad y humedad con el paso del tiempo. Aunque muchas veces pasan desapercibidos durante la limpieza del hogar, mantenerlos en buen estado ayuda a que las ventanas se deslicen con mayor facilidad y evita la aparición de malos olores. Para esta tarea, el bicarbonato de sodio se presenta como una alternativa práctica, económica y fácil de aplicar.

El bicarbonato de sodio posee una acción ligeramente abrasiva que permite desprender la suciedad sin dañar materiales como el aluminio. Además, ayuda a neutralizar olores y a reducir la humedad acumulada, dos problemas frecuentes en este tipo de superficies.

Colocar bicarbonato en los rieles de la ventana: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en limpieza

Entre sus principales beneficios destacan:

Facilita la eliminación de polvo y residuos adheridos.

Ayuda a combatir los malos olores provocados por la humedad.

¿Cómo limpiar los rieles de las ventanas?

El método casero del bicarbonato puede realizarse con ingredientes que normalmente ya se tienen en casa.

Retira el polvo y la suciedad superficial con un cepillo pequeño o una aspiradora. Espolvorea bicarbonato de sodio a lo largo del riel. Agrega unas gotas de agua hasta formar una pasta. Deja actuar entre cinco y diez minutos. Frota la superficie con un cepillo de dientes o un cepillo de cerdas suaves. Retira los residuos con un paño húmedo y seca completamente la zona.

Si la suciedad está muy adherida, puede añadirse una pequeña cantidad de vinagre blanco para potenciar la limpieza.

¿Cada cuánto conviene realizar esta limpieza?

Los especialistas recomiendan limpiar los rieles al menos una vez al mes . En viviendas ubicadas en zonas con mucho polvo o altos niveles de humedad, esta tarea puede realizarse con mayor frecuencia para evitar la acumulación de residuos.

¿Por qué el bicarbonato es uno de los productos más utilizados para la limpieza del hogar?

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más populares para las tareas domésticas debido a su versatilidad. Además de ayudar a remover la suciedad sin ser agresivo con las superficies, también contribuye a neutralizar olores y mantener los espacios más limpios.

Entre sus ventajas se encuentran: