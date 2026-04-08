Cada vez más corredores suman una disciplina inesperada a su rutina de entrenamiento: el yoga. Lejos de ser solo una actividad de relajación, distintos estudios señalan que puede convertirse en un aliado clave para quienes buscan mejorar su rendimiento, reducir lesiones y optimizar la recuperación física. Investigaciones publicadas en la revista médica The Lancet y análisis difundidos por la plataforma estadística Statista indican que incorporar prácticas como el yoga en el entrenamiento de resistencia puede mejorar la recuperación muscular y disminuir el riesgo de lesiones. La combinación entre flexibilidad, fuerza y control de la respiración genera un impacto positivo en el desempeño deportivo. De acuerdo con el American College of Sports Medicine, realizar yoga de manera regular favorece la movilidad de las articulaciones, fortalece la zona central del cuerpo y mejora la eficiencia respiratoria. Estos factores permiten correr con mayor estabilidad, perfeccionar la técnica y sostener el esfuerzo durante más tiempo. El yoga no solo aporta beneficios físicos. También fortalece la concentración mental y enseña a controlar la respiración, dos aspectos fundamentales en deportes de resistencia. Un informe de Yoga Alliance sostiene que la práctica constante puede reducir hasta un 30% la incidencia de lesiones vinculadas al running. Esto se debe a que el trabajo de flexibilidad y equilibrio ayuda a evitar errores posturales y sobrecargas musculares. Además, la revista especializada Runner’s World señala que los corredores que incorporan sesiones de yoga suelen mejorar su economía de carrera, es decir, utilizan menos energía para mantener el mismo ritmo. Las lesiones son uno de los principales temores para quienes practican running con frecuencia. En ese sentido, el yoga actúa como una especie de escudo silencioso para el cuerpo. Al mejorar la movilidad, la estabilidad y la flexibilidad, permite corregir desequilibrios musculares y reducir tensiones acumuladas. Un análisis de UK Athletics destaca que el aumento de la movilidad articular es uno de los factores más importantes para evitar problemas físicos en corredores. Muchos atletas suelen enfocarse únicamente en correr más kilómetros o entrenar más días. Sin embargo, integrar yoga introduce variedad de movimientos y promueve el descanso activo, lo que ayuda a evitar la fatiga excesiva y la sobrecarga de determinadas zonas del cuerpo. Sumar yoga a la rutina no requiere grandes cambios ni equipamiento especial. Según la American Heart Association, una buena estrategia consiste en practicarlo entre dos y tres veces por semana. Las sesiones pueden durar entre 20 y 30 minutos y realizarse antes o después de correr, o incluso en días de descanso. Este enfoque permite preparar al cuerpo para el entrenamiento y, al mismo tiempo, acelerar la recuperación. Con el tiempo, la combinación entre ambas disciplinas amplía el rango de movimiento del cuerpo, mejora la postura y aporta beneficios que también se reflejan en la vida cotidiana. Para quienes quieren iniciarse, lo ideal es hacerlo de manera gradual. Existen diferentes estilos de yoga que se adaptan a cada nivel, por lo que el proceso puede ajustarse según la experiencia y las necesidades de cada corredor. No se trata de reemplazar el running, sino de complementarlo. Comenzar con sesiones suaves orientadas a corredores facilita la adaptación y permite sumar esta práctica sin generar sobrecargas. A largo plazo, la combinación entre yoga y running no solo mejora el rendimiento deportivo. También promueve una rutina más equilibrada y sostenible, en la que el bienestar físico y mental acompañan cada kilómetro recorrido, según análisis difundidos por la publicación especializada Yoga Journal.