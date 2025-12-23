Singapur pasó de tener un sistema educativo débil a liderar los rankings internacionales en matemáticas y ciencias.

Lo logró con una metodología que hoy se conoce como Método Singapur, un enfoque que prioriza la comprensión profunda y la resolución de problemas por encima de la memorización.

¿Cómo nació el método Singapur?

Tras su independencia en 1965, el país enfrentaba grandes desafíos económicos y educativos. En los años 80, el gobierno decidió apostar por la formación en matemáticas y ciencias para impulsar el desarrollo.

El Ministerio de Educación reunió expertos para crear un modelo basado en las mejores prácticas internacionales. Así nació una estrategia que transformó la enseñanza.

¿Por qué es tan efectivo?

El método se apoya en tres pilares: concreto, pictórico y abstracto, una transición que permite a los estudiantes entender conceptos desde lo tangible hasta lo simbólico.

Usa herramientas visuales como cubos y diagramas para explicar operaciones, fracciones y áreas. Este enfoque desarrolla el razonamiento lógico y la capacidad de resolver problemas desde edades tempranas.

Los resultados hablan por sí solos: Singapur escaló a los primeros puestos en pruebas TIMSS desde 1995 y en PISA desde 2008. Más de 60 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Chile, adoptaron variantes del método para mejorar el rendimiento en matemáticas.

¿Qué países lo aplican y por qué?

El Reino Unido incorporó elementos del método en sus programas para fortalecer la comprensión matemática. En Estados Unidos, se usa en los primeros años escolares para afianzar bases sólidas. Francia anunció en 2023 que revisará sus planes de primaria para incluir este enfoque, tras los bajos resultados en PISA.

La clave del éxito

El método no se limita a técnicas de enseñanza: es una filosofía que pone a las matemáticas en el centro del desarrollo intelectual y económico. Sin embargo, su implementación requiere docentes capacitados y una aplicación constante a lo largo de la educación básica.

La experiencia en Latinoamérica

En la región, plataformas como Ticmas ya trabajan en unidades basadas en el método Singapur para el primer ciclo de primaria. El objetivo es mejorar la comprensión matemática y fomentar el pensamiento crítico, siguiendo estándares internacionales.