Entre raíces, agua oscura y vegetación cerrada, una serpiente considerada extinta reapareció en Singapur tras 64 años sin registros confirmados.

El redescubrimiento fue documentado por investigadores de la National University of Singapore (NUS). El trabajo científico fue publicado en la revista Nature in Singapore del 2024.

Las primeras imágenes corresponden a un ejemplar vivo. Se trata de la serpiente Hebius petersii, conocida como Peters’ keelback.

ChatGPT

Redescubren una serpiente extinta tras 64 años

“El descubrimiento llegó cuando científicos exploraban el Nee Soon swamp forest”, detalla el estudio publicado el 29 de noviembre. La observación ocurrió minutos antes de la medianoche.

Según el registro académico, los investigadores vieron a la serpiente “durmiendo sobre una planta” sobre un arroyo. Luego fue despertada, fotografiada y liberada.

“Sabía que era enorme cuando no podía entender qué estaba sosteniendo”, escribió el coautor Hamadnurrifat Bin Mohd Azam en Instagram.

Dónde apareció la Hebius petersii y por qué es clave

El ejemplar fue observado en Upper Seletar, cerca de Lorong Banir. El entorno es un bosque pantanoso protegido dentro de Singapur. La serpiente medía cerca de 50 centímetros. Presentaba manchas negras y un dorso castaño rojizo, según las notas de campo.

“De repente, empezó a calar la sensación de que esto podía ser una serpiente única en la vida, Hebius petersii”, escribió Trin Chantong, otro de los autores.

Un hallazgo que sacude a la ciencia regional

La Hebius petersii había sido registrada por última vez hace 64 años. Desde entonces, se la consideraba extinta a nivel local.

El estudio afirma que estas son “las primeras fotografías jamás publicadas de un ejemplar vivo”. La especie era conocida solo por ejemplares antiguos.

“Nunca pensamos siquiera en soñar con encontrar esta especie en un millón de años… y, sin embargo, lo imposible ocurrió”, añadió Chantong.

Conservación y advertencia para la población

Los investigadores remarcaron la importancia del bosque pantanoso. “Este hallazgo subraya la importancia crítica de salvaguardar y proteger nuestro último bosque pantanoso”, señalaron.

Ante un encuentro, los especialistas recomiendan no tocar ni manipular serpientes silvestres. También sugieren mantener distancia y avisar a autoridades ambientales.

“Ver a esta Hebius petersii viva y en buen estado revitalizó mi esperanza de que más especies aún puedan pasar desapercibidas”, escribió Chantong.