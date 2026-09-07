Una mujer tomó revancha por un pitbull que asesinó a su mascota.

Un nuevo caso de venganza quedó en el centro de la escena por una mujer que decidió tomar revancha por su mascota asesinada. El violento episodio derivó en una investigación policial dentro de la Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, la fuerza de seguridad desplegó un rápido procedimiento preventivo para resolver este conflicto vecinal.

Un pitbull habría matado a su mascota, aunque inicialmente se creyó el caso había derivado en un delito de género, finalmente se habría tratado una venganza. Las pericias posteriores permitieron descifrar la verdadera trama del enfrentamiento. Así, la fiscalía a cargo desechó la primera línea de investigación para concentrar su atención en la imputada principal.

¿Cómo fue la venganza de la mujer por matar a su perro?

El suceso trágico se registró en la intersección de las calles Emilio Frers y la avenida de la Ribera. Las autoridades detallaron que la agresión ocurrió a escasos metros del río Reconquista en el partido de Moreno donde una habitante llamada Irma Graciela Vera sufrió un impacto de bala letal en el tórax.

A raíz del ataque sangriento, el concubino de la víctima decidió movilizar a la herida a bordo de un vehículo de forma urgente. El traslado se realizó directamente hacia el Hospital Descentralizado Zonal Mariano y Luciano de la Vega. Sin embargo, la agredida falleció en el centro asistencial por la gravedad de la lesión sufrida.

Mientras la Policía Científica examinaba el cuerpo inerte, los peritos confirmaron que el disparo había producido el fallecimiento inmediato. En tanto, los testimonios de los vecinos explicaron el origen de la discusión. El pleito callejero comenzó cuando un pitbull atacó brutalmente a otro perro hasta causarle la muerte.

La mujer decidió asesinar a la dueña del pitbull que había matado a su perro. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La decisión fatal de la mujer y su posterior arresto

La mujer imputada decidió matar a la dueña del pitbulla, porque este había asesinado a su mascota durante la contienda barrial. La acusada ejecutó el ataque con un arma de fuego sin medir las consecuencias legales. La causa penal quedó caratulada preventivamente bajo los cargos de homicidio, lesiones y reiteradas amenazas.

Finalmente, la Justicia decidió encarcelarla por el peligro de fuga y el entorpecimiento sobre las diligencias de los fiscales. La involucrada había sido citada en reiteradas oportunidades durante julio y agosto para prestar declaración, pero nunca asistió. Por esta razón, la Justicia emitió la orden de allanamiento para efectuar la correspondiente captura.

El procedimiento definitivo estuvo a cargo de los servidores públicos pertenecientes a la Dirección Departamental de Investigaciones local. Los uniformados sorprendieron a la sospechosa dentro de una finca ubicada sobre la calle Campichuelo. Tras el operativo exitoso, la imputada quedó a disposición absoluta de las autoridades judiciales para su procesamiento.