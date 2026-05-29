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Eliminar la humedad de las paredes suele ser una de las tareas más difíciles en el hogar. Las manchas oscuras, el olor a moho y los problemas de salud que genera hacen necesario buscar soluciones rápidas y efectivas.

Aunque el bicarbonato y el vinagre son opciones clásicas, existe un truco casero alternativo que puede resolver el problema sin gastar en productos costosos ni en placas especiales.

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¿Cuál es el truco casero para sacar la humedad de las paredes?

El método consiste en preparar una mezcla sencilla de vinagre blanco y agua en partes iguales, colocada en un rociador. A diferencia de otros procedimientos, no requiere bicarbonato de sodio ni materiales difíciles de conseguir.

  • Rociar directamente la solución sobre las zonas afectadas por humedad o moho.
  • Dejar actuar entre 15 y 20 minutos, según la gravedad del problema.
  • Frotar con un trapo o esponja y enjuagar con agua limpia.

Gracias a la acidez natural del vinagre, las manchas desaparecen y el moho se elimina casi por completo.

Limpiar las paredes y remover el moho puede ser un gran desafío.
Limpiar las paredes y remover el moho puede ser un gran desafío.

¿Qué hacer si la humedad es muy difícil de eliminar?

En casos de humedad más complicado, lo recomendable es:

  • Aplicar la mezcla y dejarla actuar al menos 20 minutos.
  • Frotar la zona con fuerza y repetir el procedimiento si es necesario.
  • Asegurar una buena ventilación del ambiente para evitar que la humedad reaparezca.

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¿Existen otros trucos efectivos para combatir el moho en paredes?

Además del vinagre diluido, hay otros métodos caseros que también ayudan:

  • Lavandina con agua: mezclar 1 parte de lavandina con 3 de agua y rociar sobre las manchas. Dejar actuar 20 minutos y enjuagar.
  • Bicarbonato y agua caliente: espolvorear bicarbonato sobre la zona húmeda previamente humedecida con agua tibia, dejar actuar 20 minutos y retirar con un paño.