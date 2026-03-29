El desayuno suele ser señalado por especialistas como una de las comidas clave del día, ya que marca el ritmo del metabolismo y aporta la energía necesaria para iniciar la jornada. En ese contexto, hay un alimento simple y muy accesible que gana protagonismo: el huevo. Diversos profesionales de la nutrición destacan que incorporarlo a primera hora, especialmente con el estómago vacío, puede aportar múltiples beneficios para el organismo. Además de ser nutritivo, se trata de una opción saciante que ayuda a mantener una alimentación equilibrada. Consumir un huevo en el desayuno permite sumar vitaminas, proteínas y grasas saludables sin agregar una gran cantidad de calorías, lo que lo convierte en un aliado frecuente en planes de alimentación orientados al bienestar o al control del peso. Especialistas en nutrición señalan varias razones por las cuales incluir huevo al comenzar el día puede resultar favorable para el organismo: Durante mucho tiempo existió la creencia de que el consumo frecuente de huevo podía elevar el colesterol. Sin embargo, distintas investigaciones actuales indican que ingerir uno por día no se relaciona directamente con un aumento del llamado colesterol “malo” en personas sanas. Uno de los nutrientes más destacados presentes en el huevo es la vitamina H, conocida también como biotina. Este compuesto cumple un rol importante en múltiples funciones del organismo. La falta de biotina puede generar diferentes problemas de salud, entre ellos alteraciones del sistema nervioso, caída del cabello, aparición de orzuelos o acumulación de ciertos ácidos en sangre y orina. En este sentido, el huevo se posiciona como una fuente relevante de este nutriente. La mayor concentración se encuentra en la yema, donde se acumula una gran parte de sus propiedades. De acuerdo con datos nutricionales, cada 100 gramos de yema pueden aportar alrededor del 40% de los Valores Dietéticos Referenciales (VDR) de biotina, lo que explica por qué muchos especialistas recomiendan incluirla dentro de una alimentación equilibrada.