Ni ajo ni frutos secos | El súper alimento que deshincha el estómago, mejora la circulación y la digestión Fuente: Shutterstock

Cada vez más personas buscan alimentos naturales que ayuden a mejorar el bienestar general y contribuyan a aliviar molestias cotidianas como la hinchazón abdominal, la digestión lenta o los problemas circulatorios.

Entre las opciones más recomendadas por especialistas en nutrición aparece un ingrediente utilizado desde hace siglos por sus propiedades medicinales: el jengibre.

Esta raíz, ampliamente utilizada en infusiones, comidas y preparaciones caseras, se destaca por sus compuestos bioactivos, especialmente el gingerol, una sustancia con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que puede aportar numerosos beneficios para la salud.

Por qué el jengibre ayuda a deshinchar el abdomen

Uno de los usos más populares del jengibre está relacionado con el sistema digestivo.

Ni ajo ni frutos secos | El súper alimento que deshincha el estómago, mejora la circulación y la digestión Fuente: Shutterstock

Su consumo puede favorecer el vaciamiento gástrico, ayudar a reducir la sensación de pesadez después de las comidas y disminuir la acumulación de gases intestinales, factores que suelen estar asociados a la hinchazón abdominal.

Además, muchas personas lo utilizan como complemento natural para aliviar molestias digestivas ocasionales y mejorar el confort estomacal.

Cómo beneficia a la circulación sanguínea

El jengibre también es reconocido por su capacidad para estimular la circulación.

Ni ajo ni frutos secos | El súper alimento que deshincha el estómago, mejora la circulación y la digestión Fuente: Shutterstock

Diversos estudios indican que algunos de sus compuestos pueden favorecer el flujo sanguíneo y contribuir al correcto funcionamiento del sistema cardiovascular cuando forma parte de una alimentación equilibrada.

Por este motivo, suele incorporarse en dietas orientadas al bienestar general y al cuidado de la salud vascular.

Otros beneficios que ofrece el jengibre

Además de ayudar a la digestión y la circulación, esta raíz aporta otras ventajas:

Tiene propiedades antioxidantes.

Ayuda a combatir procesos inflamatorios.

Puede contribuir a reducir las náuseas.

Aporta vitaminas y minerales esenciales.

Favorece la sensación de bienestar general.

Su versatilidad permite incorporarlo fácilmente a distintas preparaciones diarias.

Cómo consumir jengibre de forma sencilla

El jengibre puede consumirse de diferentes maneras:

En infusiones o té.

Rallado en ensaladas.

Como ingrediente de sopas y guisos.

En jugos y licuados.

Combinado con limón y miel.

Aunque se trata de un alimento seguro para la mayoría de las personas, quienes padezcan enfermedades específicas o tomen medicación de forma habitual deberían consultar con un profesional de la salud antes de consumirlo regularmente.

Gracias a sus propiedades digestivas, antioxidantes y antiinflamatorias, el jengibre se consolidó como uno de los súper alimentos más valorados por quienes buscan alternativas naturales para mejorar su calidad de vida.