Una de las golosinas más populares entre niñas, niños y adultos tendrá que cambiar. El Gobierno de México determinó que el Rojo No. 3 FD&C, también conocido como eritrosina, Rojo 3 o E127, dejará de utilizarse en alimentos, bebidas y suplementos, una medida que impactará a productos que actualmente utilizan este colorante para conseguir su característico tono rojo.

La decisión no significa necesariamente que las golosinas desaparezcan de las tiendas, sin embargo, ya se empezaron a despedir del pandita rojo de gelatina.

Las empresas tendrán un periodo de 24 meses a partir de la publicación de la disposición en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para reformular sus productos o agotar las existencias que ya se encuentran en el mercado. Por ello, algunos dulces podrían conservar temporalmente su apariencia actual mientras se concreta el cambio.

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¿Qué pasará con los Panditas rojos y otras golosinas?

El cambio estará directamente relacionado con los productos que utilizan eritrosina como parte de su formulación. En estos casos, las compañías deberán buscar alternativas para mantener el color y las características visuales de sus alimentos sin recurrir al Rojo 3.

Entre los colorantes que pueden utilizarse como alternativas se encuentran pigmentos de origen natural, siempre que su uso esté permitido para el producto correspondiente.

La COFEPRIS, como autoridad sanitaria nacional, evalúa de manera permanente los aditivos para el uso en alimentos, bebidas y medicamentos. Gobierno de México

Betabel: puede aportar tonalidades rojizas mediante sus pigmentos naturales.

Carmín: es otro colorante utilizado para conseguir tonos rojos.

Antocianinas: pigmentos presentes de forma natural en frutas, verduras y plantas.

Reformulación: las empresas podrán modificar la composición de los productos para sustituir el Rojo 3.

Periodo de transición: las compañías cuentan con 24 meses desde la publicación correspondiente en el DOF para realizar los cambios y agotar productos existentes.

Por esta razón, si una golosina conocida por tener piezas rojas cambia de tonalidad, sabor o apariencia, no necesariamente significa que haya desaparecido. El cambio puede obedecer a la sustitución del colorante utilizado en su elaboración. Los consumidores también podrán identificar la modificación revisando la lista de ingredientes en el empaque.

COFEPRIS ha instruido a su órgano científico asesor denominado Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, que analice el uso del Rojo No. 3 FD&C Gobierno de México

¿Por qué México decidió retirar el Rojo 3?

La decisión está relacionada con la evaluación de los posibles riesgos asociados con este aditivo. La COFEPRIS informó desde enero de 2025 que analizaba el uso del Rojo No. 3 FD&C después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) revocara su autorización para determinados usos.

En su Comunicado 03/2025, publicado el 23 de enero de 2025, la autoridad sanitaria mexicana explicó que realizaba un análisis de riesgos tomando en cuenta evaluaciones y decisiones internacionales. La revisión consideraba el uso del colorante dentro del Acuerdo de aditivos aplicable a alimentos, bebidas y suplementos alimenticios.

Colorante Rojo 3 No. 3 FD&C. Gobierno de México

COFEPRIS señaló entonces que las listas de aditivos pueden modificarse —incluyendo la adición, exclusión o ampliación de usos— a partir de evaluaciones de organismos internacionales como el JECFA de la FAO y la OMS, el Codex Alimentarius, así como regulaciones de la Unión Europea y Estados Unidos.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Fuente: Shutterstock Shutterstock

La autoridad también indicó que el análisis no se limitaba a los alimentos. Respecto de los medicamentos, instruyó a la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para revisar el uso del Rojo No. 3 dentro de la lista de colorantes de la FEUM.