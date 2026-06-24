Oculta a simple vista, una vieja tradición hogareña está ganando terreno en la actualidad. Se trata de esconder una moneda justo debajo del felpudo o alfombra de la puerta de ingreso, un gesto que responde a creencias populares muy arraigadas en diversas culturas sobre el manejo de las energías en los espacios habitados.

El umbral de una casa siempre fue considerado un punto de transición crítico. Para los seguidores de ciertas disciplinas enfocadas en la armonía del hogar, la puerta principal es la vía exacta por donde fluye la vitalidad hacia el interior. Por ese motivo, ubicar dinero en este sector busca actuar como un imán para la abundancia y funcionar como un escudo protector para la familia.

Quienes llevan a cabo este sencillo ritual le otorgan un poder puramente simbólico. La moneda física representa el flujo constante de la economía . Al dejarla en la entrada, la intención de los dueños de casa es “destrabar” posibles estancamientos financieros y darle la bienvenida a nuevas oportunidades de crecimiento monetario.

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El resurgimiento de este hábito se debe, en gran medida, a la viralización de contenidos en redes sociales vinculados al bienestar, la limpieza energética y la espiritualidad doméstica. Sumado a esto, es una práctica atractiva porque no exige comprar materiales extras ni requiere preparaciones complejas , lo que facilita que cualquiera pueda aplicarla en cuestión de segundos.

Desde la psicología del comportamiento explican que estas acciones, aunque carecen de todo sustento científico, tienen un impacto real en la mente. Funcionan como pequeños anclajes rutinarios que brindan una sensación de control y alivio frente a la incertidumbre económica.