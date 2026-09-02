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La Policía de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante operativos de “control poblacional” en la vía pública, así como también en las estaciones de subte y trasbordos.
Durante los operativos, los efectivos de seguridad le solicitarán aleatoriamente sus documentos a los transeúntes, con el fin de averiguar su identidad y verificar si cuentan o no con antecedentes penales.
Según las autoridades, estas medidas buscan garantizar una mayor seguridad en la Ciudad y prevenir los delitos. Sin embargo, habrán acciones que no podrán requerirte durante los controles.
Control poblacional: cómo funciona en la Ciudad de Buenos Aires
Los oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizan operativos denominados “controles poblacionales” en la calle o terminales de subte donde, de manera aleatoria o sistemática, le solicitan su DNI a pasajeros, así como otra información personal como su edad y profesión.
Una vez recolectados los datos, los efectivos buscarán reconocer la identidad y verificar si cuentan con antecedentes penales, si existen pedidos de captura u ordenes de detención.
Qué documentos pueden pedirte en un control policial
Es importante remarcar que las fuerzas de seguridad no pueden detenerte sin justificación legal, ya sea por “sospecha” o portación de rostro. Tampoco podrá retenerte tu DNI o llevárselo.
No obstante, la Policía de la Ciudad tiene potestad para requerir la identificación de las personas en la vía pública o espacios de tránsito masivo si existe una sospecha fundada o en el marco de operativos preventivos generales (avalado por fallos jurisdiccionales de la CABA y la Corte Suprema como el fallo Vera).
Qué sí puede hacer la policía en un control
Según la Constitución y el Código Penal, las fuerzas de seguridad podrán:
- Pedirte el DNI y verificar tu identidad
- Consultar antecedentes en el caso de que exista una causa concreta
- Pedir colaboración en operativos de tránsito o búsqueda
- Actuar frente a un delito en curso
Qué tiene prohíbido solicitarte la Policía en un control poblacional
De acuerdo a la reglamentación vigente, las fuerzas de seguridad no podrán:
- Detenerte sin justificación previa
- Llevarse o retener tu DNI físico
- Requisarte sin orden judicial o motivos fundados
- Retenerte por portación de rostro, vestimenta u otros aspectos
- Detenerte por negarte a responder preguntas