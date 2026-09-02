En esta noticia

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante operativos de “control poblacional” en la vía pública, así como también en las estaciones de subte y trasbordos.

Durante los operativos, los efectivos de seguridad le solicitarán aleatoriamente sus documentos a los transeúntes, con el fin de averiguar su identidad y verificar si cuentan o no con antecedentes penales.

Te puede interesar

Tras 53 años, cierra una histórica fábrica de Buenos Aires: llegó a tener más de 120 trabajadores

Te puede interesar

Ya es oficial | Las autoridades visitarán casa por casa con personal administrativo y abogados para comprobar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

Según las autoridades, estas medidas buscan garantizar una mayor seguridad en la Ciudad y prevenir los delitos. Sin embargo, habrán acciones que no podrán requerirte durante los controles.

Control poblacional: cómo funciona en la Ciudad de Buenos Aires

Los oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizan operativos denominados “controles poblacionales” en la calle o terminales de subte donde, de manera aleatoria o sistemática, le solicitan su DNI a pasajeros, así como otra información personal como su edad y profesión.

Una vez recolectados los datos, los efectivos buscarán reconocer la identidad y verificar si cuentan con antecedentes penales, si existen pedidos de captura u ordenes de detención.

Control policial en los subtes
Control policial en los subtesChatGPT

Qué documentos pueden pedirte en un control policial

Es importante remarcar que las fuerzas de seguridad no pueden detenerte sin justificación legal, ya sea por “sospecha” o portación de rostro. Tampoco podrá retenerte tu DNI o llevárselo.

No obstante, la Policía de la Ciudad tiene potestad para requerir la identificación de las personas en la vía pública o espacios de tránsito masivo si existe una sospecha fundada o en el marco de operativos preventivos generales (avalado por fallos jurisdiccionales de la CABA y la Corte Suprema como el fallo Vera).

Qué sí puede hacer la policía en un control

Según la Constitución y el Código Penal, las fuerzas de seguridad podrán:

  • Pedirte el DNI y verificar tu identidad
  • Consultar antecedentes en el caso de que exista una causa concreta
  • Pedir colaboración en operativos de tránsito o búsqueda
  • Actuar frente a un delito en curso

Te puede interesar

Qué significa la señal de tránsito con fondo blanco, una flecha a la derecha y un punto rojo

Te puede interesar

Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 152 años

Qué tiene prohíbido solicitarte la Policía en un control poblacional

De acuerdo a la reglamentación vigente, las fuerzas de seguridad no podrán:

  • Detenerte sin justificación previa
  • Llevarse o retener tu DNI físico
  • Requisarte sin orden judicial o motivos fundados
  • Retenerte por portación de rostro, vestimenta u otros aspectos
  • Detenerte por negarte a responder preguntas