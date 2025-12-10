Con la llegada de diciembre, los supermercados comenzaron a exhibir sus cajas navideñas en 2025, una alternativa que vuelve a ganar terreno entre quienes buscan ahorrar en los productos típicos de la mesa de las fiestas.

Este año, los precios subieron y las opciones son más variadas, pero también hay promociones que permiten pagar menos según el día y el medio de pago.

Mientras que en 2024 las cajas más económicas arrancaban en $ 5.990, para estas fiestas el valor mínimo sube a $ 7.990, un incremento del 33%.

Aun así, las cadenas lanzaron combos low cost con pan dulce, budín, bebidas y confituras que ofrecen un ahorro respecto de comprar los productos por separado.

¿Cuánto cuestan las cajas navideñas de Coto en 2025?

Coto lanzó cuatro opciones con precios oficiales entre $ 10.000 y $ 30.000, aunque actualmente se pueden conseguir con descuento dependiendo el día, lo que las deja más accesibles. Los precios finales sin descuento siguientes:

Caja verde: $ 9.999

Caja azul: $ 13.999

Caja roja: $ 23.499

Caja negra: $ 29.999

Las opciones incluyen entre 5 y 10 productos, con versiones que van desde la tradicional sidra y garrapiñada hasta espumantes, vinos y pan dulce premium.

Por lo general, estas cajas se pueden conseguir con un 35% de descuento dependiendo el día y la promoción bancaria.

¿Cuánto salen las cajas navideñas de Jumbo, Disco y Vea?

Las cadenas de Cencosud ofrecen las siguientes tres alternativas:

Caja roja: $ 9.900

Caja verde: $18.900

Caja negra: $ 42.900

¿Cuáles son los precios de las cajas navideñas de Carrefour?

Carrefour lanzó tres alternativas con precios entre $ 7.990 y $ 22.990:

Caja verde: $ 7.990

Caja roja: $ 13.490

Caja azul: $ 22.990

Incluyen productos clásicos como pan dulce, budines y turrones, y en las versiones más premium agregan vinos, espumantes y chocolates.

¿Qué cajas navideñas ofrece ChangoMás y cuánto cuestan?

ChangoMás también presenta tres opciones, disponibles en tiendas y en MásOnline.com.ar:

Caja roja: $ 8.499

Caja verde: $ 16.999

Caja negra: $ 29.999

Las cajas combinan productos festivos básicos y versiones premium con espumantes, vinos y confituras de mayor calidad.

¿Conviene comprar cajas navideñas este año?

Las cajas navideñas son una gran opción para especialmente para quienes quieren resolver la mesa de Navidad sin armar la compra producto por producto. Las cajas navideñas 2025 ofrecen: