Una disposición estatal en Arkansas ha modificado el marco legal que regula los arrendamientos en Estados Unidos, situando a los inquilinos en una postura de mayor desventaja respecto a los propietarios.

A diferencia de lo que se observa en la mayoría de los estados, este caso no cuenta con una Garantía Implícita de Habitabilidad completa, lo que altera las normativas sobre reparaciones, daños en las propiedades y ajustes en los alquileres.

La normativa vigente afecta directamente a los contratos de alquiler, a los derechos de los inquilinos y a las obligaciones de los propietarios, generando un contexto en el que el arrendatario puede verse obligado a asumir daños en la propiedad y enfrentar aumentos en el alquiler sin limitaciones estatales específicas.

Ley de alquileres en Arkansas: incrementa los requisitos para inquilinos y fortalece los beneficios para propietarios

En la mayoría de los estados de Estados Unidos, la Garantía Implícita de Habitabilidad impone al propietario la responsabilidad de preservar la vivienda en condiciones adecuadas durante la vigencia del contrato. Esto incluye la funcionalidad de los servicios esenciales, la seguridad estructural y un entorno propicio para la vida.

No obstante, Arkansas ha carecido de un reconocimiento integral de esta garantía como una obligación estándar y automática. Esto implica que los inquilinos no disponen de las mismas herramientas legales que en otros estados para exigir reparaciones necesarias, ni tienen la facultad de suspender el pago del alquiler de manera general ante deficiencias en la vivienda.

El contrato suscrito adquiere una importancia significativa en la práctica, ya que puede imponer al inquilino diversas responsabilidades, incluyendo daños o situaciones que, en otras jurisdicciones, corresponderían directamente al propietario.

Adicionalmente, Arkansas no establece un límite estatal general para los aumentos del alquiler, permitiendo a los propietarios modificar el precio al momento de renovar el contrato, siempre que se respeten los acuerdos establecidos y se sigan los plazos de notificación adecuados.

Una disposición estatal en Arkansas ha modificado el marco legal que regula los arrendamientos en Estados Unidos, situando a los inquilinos en una postura de mayor desventaja respecto a los propietarios. Shutterstock

En el año 2021, se implementó una reforma legal de gran relevancia

En noviembre de 2021, se implementó la Ley 1052 de Arkansas, que estableció por primera vez estándares mínimos obligatorios para viviendas en alquiler. Esta normativa exige que, al inicio del contrato, la propiedad disponga de electricidad funcional, agua potable y sistemas esenciales operativos.

Por lo tanto, aunque la vivienda debe satisfacer ciertos requisitos básicos al comenzar el alquiler, la protección legal posterior sigue siendo más restringida que en el resto del país.

Sin embargo, esta legislación no instituyó una Garantía Implícita de Habitabilidad plena como en otros estados. Su alcance es limitado y no proporciona a los inquilinos mecanismos amplios para exigir reparaciones durante toda la vigencia del contrato en las mismas condiciones que se encuentran en otras jurisdicciones.