En Estados Unidos, la renta de propiedades y departamentos es regulada a nivel estatal, a excepción de determinados mandatos que abarcan a todo el territorio federal como la Ley de Alivio Civil para Miembros de Fuerzas Armadas (SCRA).

Dentro de esta legislación se establecen garantías que protegen a estos ciudadanos contra los desalojos, ejecuciones hipotecarias y otros procesos judiciales . Una de las más importantes establece que un inquilino no puede ser desalojado sin una orden judicial.

Los propietarios no podrán desalojar a estos inquilinos sin orden judicial: ¿A quiénes protege la ley de alquileres?

La garantía contra desalojos prevista por la SCRA protege a:

Miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en servicio activo.

Determinados integrantes de la Reserva y la Guardia Nacional cuando cumplen servicio activo federal.

Dependientes del militar, como su cónyuge o hijos, siempre que ocupen la vivienda como residencia principal y se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

¿En qué situaciones se puede aplicar?

Las protecciones de la SCRA se podrán aplicar cuando:

El inquilino se encuentra prestando servicio militar activo .

La vivienda constituye su residencia principal.

El alquiler mensual no supera el monto máximo protegido por la ley. Este valor es ajustado por el Departamento de Defensa cada año.

El incumplimiento del pago está relacionado de manera significativa con las obligaciones derivadas del servicio militar.

En estos casos, se debe acudir a la justicia antes de intentar recuperar la vivienda.

Dentro de esta legislación se establecen garantías que protegen a estos ciudadanos Freepik

¿Qué hacer ante una orden judicial?

Si el propietario inicia el proceso judicial, el militar protegido tribunal que suspenda temporalmente el procedimiento cuando el servicio activo afecte su capacidad para comparecer o pagar el alquiler. Se establece que:

El tribunal puede suspender el proceso y cuando corresponda, conceder una prórroga de hasta tres meses.

El juez también podrá extender o reducir ese plazo si considera que es lo más justo para las partes.

En algunos casos, el tribunal puede optar por otras medidas para proteger tanto los derechos del propietario como los del militar.

¿Qué otras protecciones tiene la Ley de Alivio Civil?

Además de estas garantías, se contemplan las siguientes: