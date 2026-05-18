Mayo dejó nuevos aumentos para miles de inquilinos que todavía mantienen contratos firmados bajo distintos esquemas de actualización. Aunque la Ley de Alquileres fue derogada a fines de 2023, sus efectos siguieron impactando durante este mes en acuerdos que continúan vigentes. El dato más importante es que no todos los alquileres aumentaron igual. Los porcentajes han variado según la fecha de firma del contrato y el índice utilizado para ajustar el valor mensual. Por eso, algunos inquilinos enfrentaron subas superiores al 15%, mientras otros tuvieron incrementos más moderados. Entre los distintos contratos que conviven figuran los ajustados por IPC, Casa Propia e ICL. Esa combinación volvió a mostrar las diferencias que existen actualmente dentro del mercado inmobiliario argentino, donde todavía persisten acuerdos heredados de la antigua normativa. El cálculo de los aumentos para mayo de 2026 tuvo en cuenta los tres grandes tipos de contratos vigentes: Los contratos más antiguos continuaron utilizando el Índice de Contratos de Locación (ICL), originalmente establecido por la vieja ley. En cambio, los acuerdos firmados tras la reforma parcial de 2023 aplicaron aumentos semestrales mediante el índice Casa Propia. Por otro lado, los contratos celebrados después de la derogación comenzaron a manejarse bajo libre acuerdo entre propietario e inquilino. La mayoría se pactó con ajustes trimestrales o cuatrimestrales vinculados a la inflación. Durante mayo, los aumentos impactaron principalmente sobre: Los alquileres ajustados por inflación fueron los más frecuentes dentro del mercado actual. En la mayoría de los casos, los contratos firmados después de diciembre de 2023 utilizaron el IPC publicado por el Indec. Para quienes tuvieron actualizaciones cada cuatro meses, el aumento aplicado en mayo fue del 12,56%. Eso implicó que: Este esquema se consolidó tras la derogación de la Ley de Alquileres, ya que permitió pactar libremente la periodicidad y el índice de ajuste. Los contratos ajustados por Casa Propia también registraron subas durante mayo. El incremento semestral fue del 15,13%. En términos concretos: Muchos de estos acuerdos habían sido firmados entre octubre y diciembre de 2023, cuando todavía regía el sistema transitorio previo a la derogación definitiva. Al mismo tiempo, algunos contratos continuaron utilizando el ICL de forma privada, pese a que ya no existe obligación legal de aplicar ese índice. Para mayo, esos acuerdos tuvieron un aumento del 9,32%. Por ejemplo: Durante mayo también finalizaron numerosos contratos firmados en 2023 bajo la antigua Ley de Alquileres. Esos acuerdos tenían características muy distintas a las actuales: Tras la derogación de la ley, el mercado comenzó a operar bajo libre negociación entre las partes. Actualmente predominan: Además, mayo volvió a mostrar una situación particular: muchos alquileres nuevos publicados en el mercado quedaron por debajo de contratos antiguos ajustados por ICL. La diferencia se generó por los fuertes aumentos acumulados que tuvo ese índice durante los últimos años, aunque la brecha comenzó a achicarse por la desaceleración inflacionaria.