Justo una semana antes del fin de semana largo del Día de la Patria, el 25 de mayo, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un feriado adicional. En la tercera semana de mayo, distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires tendrán tres jornadas consecutivas de descanso. Tras un abril que casi no tuvo asuetos nacionales y apenas unos días después del fin de semana largo del Día del Trabajador, estas personas podrán aprovechar esta nueva fecha para realizar una mini escapada sobre el fin del otoño. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria. Pese a que el feriado cae el próximo martes 12 de mayo en todas estas localidades bonaerenses, se espera que se mueva al lunes 11 para tener un fin de semana largo adicional: Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: