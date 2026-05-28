En estados como Michigan, los propietarios tienen la facultad de aumentar el alquiler sin limitación legal alguna. Este aspecto se fundamenta en una norma oficial que, en lugar de restringir los precios, potencia el funcionamiento del mercado.

La legislación estatal no solo faculta tales incrementos, sino que también prohíbe cualquier intervención de ciudades o municipios. Esto ha llevado a un sistema donde el valor de la vivienda se ajusta libremente de acuerdo a la oferta y la demanda.

La normativa vigente en Michigan que permite incrementos sin restricción.

El punto fundamental radica en la normativa Michigan Compiled Laws § 123.411, promulgada en 1988 y que continúa vigente en 2026. Según el texto emitido por la Legislatura estatal: “Una unidad de gobierno local no podrá promulgar… controlando la cantidad de alquiler…”

Esto implica que ninguna ciudad, condado o municipio está autorizado para establecer regulaciones sobre los precios de los alquileres.

En términos prácticos, esta restricción descarta cualquier posibilidad de establecer topes o límites. Incluso, las iniciativas locales se encuentran obstruidas por la legislación estatal.

La normativa impide que los alquileres sean regulados estatalmente. Shutterstock

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A partir de esta normativa, el panorama es evidente:

No existe control de alquileres

No hay un porcentaje máximo de incremento

El precio es determinado exclusivamente por el mercado

Intentos de transformación que no tuvieron éxito

En años recientes, se propusieron iniciativas para modificar este marco. Una de las más significativas fue el proyecto HB 4009 (2025), el cual pretendía derogar la prohibición vigente sobre el control de alquileres.

No obstante, la mencionada iniciativa no obtuvo la aprobación, por lo cual el marco legal permanece inalterado en 2026.

Esto evidencia que Michigan sigue siendo uno de los estados más favorables para los propietarios en lo que respecta a los alquileres.