Leonid Radvinsky, el empresario ucraniano-estadounidense propietario de OnlyFans, falleció a los 43 años tras una prolongada batalla contra el cáncer. La compañía con sede en el Reino Unido confirmó su muerte el lunes. “Lamentamos profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, comunicó la empresa. “Su familia ha solicitado privacidad en estos momentos difíciles.” Radvinsky adquirió Fenix International, empresa propietaria y operadora de OnlyFans, en 2018. Compró el negocio a los británicos Guy y Tim Stokely, padre e hijo, quienes fundaron la plataforma dos años antes. Bajo su conducción, OnlyFans se convirtió en uno de los mayores éxitos tecnológicos del Reino Unido. También en uno de los más controvertidos, impulsado principalmente por la demanda de contenido para adultos. La plataforma transformó la industria pornográfica con un modelo directo entre creadores y audiencias. Los creadores retienen el 80% de sus ingresos, mientras la empresa se queda con el 20% restante. Ese modelo resultó enormemente lucrativo. El año pasado, OnlyFans generó u$s 7200 millones en pagos de usuarios mediante suscripciones, propinas y solicitudes de contenido especial. Desde su fundación en 2016, la plataforma pagó más de u$s 25.000 millones a sus creadores. Las cifras la posicionan entre las empresas privadas más rentables con sede en territorio británico. Radvinsky recibía regularmente dividendos extraordinarios. El año pasado cobró un récord de u$s 701 millones, una de las distribuciones más altas registradas por cualquier empresa privada en el Reino Unido. El empresario nació en Odesa, Ucrania, pero emigró de niño a Estados Unidos y creció en Chicago. Estudió economía en la Universidad Northwestern y luego fundó e invirtió en diversas empresas tecnológicas. Entre sus emprendimientos previos figuraba MyFreeCams, una plataforma de cámaras web para adultos. Ese recorrido lo familiarizó con el modelo de negocio que luego llevaría a escala global con OnlyFans. De carácter reservado, Radvinsky mantuvo un perfil bajo pese a la dimensión de su fortuna. Vivía en Florida y siguió siendo director y accionista mayoritario hasta su muerte. Desde 2024, sus acciones estaban en un fideicomiso. Antes de morir, Radvinsky negociaba una posible venta de una participación mayoritaria en la empresa. Fuentes cercanas indicaron que esas conversaciones con varios fondos de capital riesgo se complicaron a causa de su enfermedad. Aún no está claro si las negociaciones continuarán. Su muerte deja en el aire el futuro de un imperio valuado en miles de millones de dólares y sin un sucesor público identificado. OnlyFans también aloja a celebridades como el tenista Nick Kyrgios y la cantante Kate Nash. En 2022, la compañía descartó un plan para prohibir la pornografía y apostar por contenido apto para todo público.