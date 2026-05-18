El famoso periodista y conductor Chiche Gelblung atraviesa un delicado momento de salud luego de haber sido internado de urgencia en terapia intensiva durante las últimas horas a raíz de una trombosis en el tobillo. Según trascendió, los médicos decidieron realizarle la colocación de un stent para tratar la complicación vascular. Aunque su cuadro se mantiene reservado, el conductor permanecería consciente y a la espera de nuevos estudios para monitorear su evolución. El periodista Chiche Gelblung se encuentra internado en terapia intensiva desde hace seis días para realizarse controles médicos. A pesar de la preocupación que generó la noticia, su familia intentó llevar tranquilidad a los medios, aclarando que la hospitalización está vinculada estrictamente al seguimiento y chequeo de una intervención quirúrgica previa. El motivo de origen se remonta a tres semanas atrás, cuando el conductor sufrió un episodio cardíaco tras padecer un “infarto en el pie”, una condición causada por la obstrucción de una arteria que interrumpió el flujo sanguíneo en esa zona. Debido a este cuadro, los médicos debieron colocarle dos stents, lo que requirió un monitoreo constante y la realización de nuevos estudios clínicos. Aunque en su momento los profesionales de la salud le habían recomendado hacer reposo absoluto para garantizar una buena recuperación y Gelblung admitió públicamente haber pasado por un momento delicado pero decidió retomar rápidamente su actividad laboral habitual. Esta última internación se produjo precisamente para evaluar dolores y complicaciones circulatorias surgidas tras la operación. Tras los días de internación y la preocupación de su entorno, el panorama parecía alentador. El propio Chiche Gelblung llevó tranquilidad al comunicarse con su equipo de trabajo y confirmar que ya fue dado de alta y se encuentra en su casa. Sin embargo, este lunes se informó que “en las últimas horas, Chiche se descompensó y está internado en terapia intensiva. Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud”, según informó Pía Shaw en el programa A la Barbarossa de Telefe. “Está despierto, está siendo evaluado. Ayer estuvo hasta muy tarde mandando unos mensajes. El golpe que tuvo hace poco es lo que más preocupa a los médicos y a su familia. Está siendo muy bien atentido y rodeado de su familia. Hay que ver qué es lo que pasa a raíz del golpe que se dio y le quedó una cicatriz cerca del lado del ojo izquierdo”, cerró la panelista. La nueva internación se produjo apenas semanas después de que Gelblung fuera sometido a una intervención quirúrgica luego de presentar complicaciones circulatorias en una de sus piernas. El periodista había sido internado en el Sanatorio Los Arcos, donde permaneció varios días y fue intervenido para la colocación de dos stents. Tras recibir el alta médica, retomó rápidamente sus compromisos profesionales tanto en radio como en televisión, a pesar de que los especialistas le habían recomendado reposo para completar la recuperación.