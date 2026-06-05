Luego del Gran Premio de Canadá y una semana de descanso, los pilotos de Fórmula 1 regresan a la acción con el Gran Premio de Mónaco, que se disputará entre el 5 y el 7 de junio en las calles de Montecarlo.

Allí estará Franco Colapinto, que viene de hacer historia en Montreal, donde finalizó sexto y sumó 8 puntos clave para Alpine.

Cómo es el circuito del GP de Mónaco de la F1

Mónaco marcará el inicio de la gira por Europa de la Fórmula 1, en un período fundamental para el resto de la temporada. Con los puntos obtenidos en las dos carreras anteriores, Colapinto escaló en el Campeonato de Pilotos y también aportó importantes unidades para que Alpine se mantenga en el quinto escalón de los constructores.

Será la segunda carrera del argentino en este mítico circuito urbano desde su llegada a la Máxima. En 2025, tuvo una destacada actuación al ver la bandera a cuadros en la13ª posición, después de haber largado 18ºcon un auto en el que apenas había corrido previamente en Imola.

NA

El Circuito de Mónaco, ubicado en las calles de Montecarlo, es uno de los trazados más emblemáticos y exigentes de la Fórmula 1. Se trata de un circuito urbano angosto, lento y técnico, rodeado de muros muy cerca de la pista, donde el mínimo error puede terminar en abandono.

Cuenta con una extensión de 3,3 kilómetros que lo convierten en el más corto de toda la temporada. Por eso, la carrera principal contará con un total de78 vueltas y una distancia final de 260,286 km. El récord histórico de vuelta lo registró Lewis Hamilton en 2021, con un tiempo de 1:12.909.

Franco Colapinto en el GP de Mónaco: el cronograma completo

El cronograma, en horario argentino:

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 08.30 - 09.30

Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07.30 - 08.30

Clasificación: 11.00 - 12.00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10.00

Cómo seguir la F1 en vivo

Toda la actividad del Gran Premio de Mónaco podrá disfrutarse en vivo y en directo a través de la plataforma destreaming Disney+(Plan Premium), con la transmisión a cargo de la señal ESPN.