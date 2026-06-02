Mezclar vinagre con ajo: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Cuando se trata de la limpieza del hogar, muchas personas recurren a ingredientes económicos que suelen tener en la cocina.

Uno de los trucos que ganó popularidad en los últimos años consiste en mezclar vinagre con ajo, una combinación que puede ayudar a limpiar distintas superficies y, al mismo tiempo, actuar como repelente natural de algunos insectos.

La preparación es sencilla, requiere pocos ingredientes y se convirtió en una alternativa casera para quienes buscan reducir el uso de productos químicos más agresivos.

Para qué sirve mezclar vinagre con ajo

El vinagre es ampliamente utilizado en tareas de limpieza por su capacidad para ayudar a eliminar restos de grasa, suciedad y malos olores.

Mezclar vinagre con ajo: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

El ajo, por su parte, contiene compuestos con un aroma intenso que muchas plagas encuentran desagradable.

Por eso, esta mezcla suele utilizarse para:

Limpiar superficies de patios, balcones y exteriores.

Ayudar a eliminar olores persistentes.

Desengrasar determinadas áreas de la cocina.

Repeler insectos como hormigas, mosquitos y algunos otros bichos.

Complementar la limpieza de rincones donde suelen aparecer plagas.

Aunque no reemplaza a los productos profesionales cuando existe una infestación importante, muchas personas la utilizan como medida preventiva dentro del hogar.

Cómo preparar la mezcla de vinagre con ajo

La preparación no requiere conocimientos especiales y puede hacerse en pocos minutos.

Ingredientes

1 taza de vinagre blanco.

4 o 5 dientes de ajo.

1 pulverizador o botella con atomizador.

Paso a paso

Triturar o cortar los dientes de ajo.

Colocarlos en un recipiente con el vinagre.

Dejar reposar la mezcla durante 24 horas para potenciar sus propiedades.

Filtrar el líquido.

Colocarlo en un pulverizador.

Mezclar vinagre con ajo: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Una vez listo, puede aplicarse sobre pisos de exterior, esquinas, marcos de puertas, ventanas o sectores donde suelen aparecer insectos.

Por qué este truco se volvió tan popular

El principal atractivo de esta combinación es que utiliza ingredientes baratos y fáciles de conseguir.

Además, permite realizar tareas de limpieza mientras genera una barrera natural contra algunos insectos sin necesidad de recurrir constantemente a aerosoles o productos químicos.

Por ese motivo, el vinagre con ajo se convirtió en uno de los trucos caseros más difundidos entre quienes buscan mantener los ambientes limpios, libres de bichos y con un método sencillo que puede prepararse en casa en cuestión de minutos.