Eliminar el sarro de las canillas puede transformarse en una tarea compleja cuando las manchas blancas se acumulan y ocultan el brillo del metal. No obstante, existe un truco casero que ha recuperado popularidad debido a que promete resultados visibles sin recurrir a productos agresivos.

El sarro se genera por la concentración de calcio y otros minerales que quedan adheridos a la superficie, derivando en una capa áspera que, con el paso del tiempo, se vuelve más resistente si no se limpia de manera adecuada.

La combinación de bicarbonato de sodio con soda resulta ser una alternativa práctica y económica para aflojar la acumulación de minerales que deja el agua, particularmente en baños y cocinas donde el uso es constante y el contacto con el agua es diario.

Cómo la combinación de bicarbonato y soda favorece la eliminación del sarro

El bicarbonato de sodio actúa como un compuesto químico levemente abrasivo que ayuda a desprender la suciedad sin rayar las superficies. La soda potencia este efecto mediante su acción efervescente, la cual contribuye a aflojar la incrustación.

Cuando ambos ingredientes se combinan, se genera una reacción suave que facilita la remoción del sarro adherido en las canillas, lo que permite que la limpieza sea más sencilla con la ayuda de una esponja o un cepillo de cerdas suaves.Este método resulta útil en griferías de acero inoxidable o cromadas, siempre que se evite el uso de elementos metálicos que pudieran dañar el acabado.

Para aplicarlo, se recomienda formar una pasta con bicarbonato y unas cucharadas de soda, colocarla sobre la zona afectada y dejar actuar varios minutos antes de frotar con movimientos circulares; posteriormente, enjuagar con agua tibia y secar con un paño limpio para prevenir nuevas marcas.

La combinación de soda y bicarbonato de sodio tiene diversos usos y existe un secreto poco conocido sobre esta intrigante mezcla.

Ventajas de la mezcla de bicarbonato y soda para limpieza

Incorporar este hábito en la rutina de limpieza facilita mantener las canillas libres de manchas y con mejor aspecto, evitando que el sarro se acumule hasta convertirse en un problema más difícil de resolver.

Otro punto a favor es que permite realizar limpiezas frecuentes sin deteriorar las superficies si se utiliza con suavidad, lo que contribuye a prolongar la vida útil de la grifería.

Además de ser una solución accesible, esta mezcla de bicarbonato de sodio y soda presenta ventajas que explican por qué muchas personas la eligen para el mantenimiento del hogar.

Entre los principales beneficios se destacan: