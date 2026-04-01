En un contexto donde los trucos de limpieza caseros ganan cada vez más protagonismo por su bajo costo y efectividad, una combinación sencilla empezó a circular con fuerza en redes sociales: lavandina con azúcar. Lejos de tratarse de una moda sin fundamento, esta mezcla demostró ser una solución eficaz para limpiar ropa blanca, especialmente cuando aparecen manchas difíciles como moho u humedad. La combinación de lavandina y azúcar es uno de los métodos más efectivos para eliminar moho, hongos y manchas de humedad en ropa blanca o telas claras. La lavandina actúa como desinfectante y blanqueador, mientras que el azúcar ayuda a que la preparación se distribuya de forma más uniforme sobre la superficie, potenciando su acción sin dañar la prenda. Entre sus principales ventajas se destacan: La preparación es sencilla. Solo hay que respetar las proporciones y tomar algunas precauciones. Este truco solo debe aplicarse en prendas blancas, ya que la lavandina puede desteñir telas de color. Además de la ropa, esta preparación puede utilizarse en: Si bien se trata de un método seguro en la mayoría de los casos, es fundamental usar guantes durante la preparación, ventilar bien el ambiente, probar primero en una zona pequeña de la prenda, evitar su uso en telas delicadas y no mezclar la lavandina con otros productos químicos.