En el universo de los trucos caseros y el cuidado personal, una combinación simple comenzó a ganar popularidad por sus múltiples beneficios: mezclar azúcar con aceite. Se trata de una preparación económica, fácil de hacer en casa y con usos que van desde la estética hasta el bienestar diario. La mezcla de azúcar y aceite es conocida principalmente por su uso como exfoliante natural. El azúcar actúa como un agente abrasivo suave que ayuda a remover células muertas de la piel, mientras que el aceite aporta hidratación y nutrición. Entre sus principales usos se destacan: El principal motivo de su popularidad es que se trata de una alternativa natural y accesible frente a productos cosméticos más costosos. Además, no contiene químicos agresivos, lo que la convierte en una opción elegida por quienes buscan rutinas más simples y sustentables. También es valorada por su versatilidad, ya que puede adaptarse según el tipo de piel y el aceite que se utilice. La receta es sencilla: se mezclan dos cucharadas de azúcar con una de aceite hasta lograr una textura granulada pero uniforme. Puede aplicarse directamente sobre la piel húmeda, con movimientos suaves y circulares. Luego, se enjuaga con agua tibia y se seca sin frotar.