Mezclar detergente con limón se volvió uno de los trucos caseros más populares para limpiar la cocina. Esta combinación simple promete potenciar el poder desengrasante del detergente, eliminar olores fuertes y dejar superficies brillantes sin necesidad de usar tantos productos químicos. El limón contiene ácido cítrico, un componente natural que ayuda a aflojar la grasa adherida, remover restos de suciedad y neutralizar aromas desagradables. Cuando se combina con detergente, puede convertirse en una mezcla útil para limpiar hornallas, ollas, sartenes, mesadas y hasta la pileta de la cocina. La mezcla de detergente con limón suele utilizarse especialmente para: Además, muchas personas la usan porque deja un aroma fresco y agradable, algo que no siempre ocurre con otros productos de limpieza más fuertes. Hacer este desengrasante casero es muy sencillo. Solo se necesitan dos ingredientes: La recomendación es mezclar partes similares de ambos ingredientes en un recipiente pequeño. Luego se puede aplicar directamente sobre la superficie con una esponja o un paño húmedo. En zonas con mucha grasa acumulada, conviene dejar actuar la mezcla durante algunos minutos antes de frotar. Después, solo hay que enjuagar con agua. Uno de los usos más comunes de esta preparación es sobre las hornallas y la campana de cocina, ya que allí suele acumularse grasa difícil de sacar. También puede ser útil en: Sin embargo, no se recomienda usar limón sobre mármol, granito natural o ciertas superficies delicadas, porque el ácido puede dañarlas con el tiempo. La mezcla de detergente con limón ganó popularidad porque es económica, fácil de preparar y aprovecha ingredientes que casi siempre están en casa. Además de ayudar a limpiar y desengrasar, permite reducir el uso de otros productos más agresivos y deja un perfume fresco en la cocina. Por eso, cada vez más personas eligen este truco casero para mantener limpios los espacios donde más se acumula grasa y suciedad.