Poner detergente en la escoba durante toda la noche: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo. (Representación creada con IA)

Una práctica doméstica propone dejar la escoba en agua con detergente durante toda la noche para remover la suciedad acumulada y mejorar el estado de sus cerdas. El método suele compartirse como una alternativa sencilla para limpiar una herramienta de uso diario.

Sin embargo, no es necesario mantener la escoba en remojo durante tantas horas. El detergente puede ayudar a desprender grasa y residuos, pero no existe una garantía de que el remojo prolongado enderece las cerdas o prolongue la vida útil de la escoba.

¿Para qué sirve poner detergente en la escoba?

El detergente diluido en agua puede ayudar a remover polvo, grasa y restos de suciedad que quedan atrapados entre las cerdas. Esto resulta especialmente útil cuando la escoba se utiliza en la cocina, el patio o zonas donde puede entrar en contacto con líquidos y residuos.

El producto funciona gracias a sus agentes tensioactivos, que ayudan a separar la grasa de distintas superficies. No obstante, la mezcla no desinfecta por sí sola y tampoco reemplaza una limpieza adecuada del piso.

Dejar la escoba durante toda la noche puede aflojar la suciedad, pero también puede provocar mal olor, acumulación de residuos o deterioro si el material permanece mojado demasiado tiempo.

Cómo limpiar la escoba con detergente de forma correcta

Para realizar una limpieza sencilla, se puede seguir este procedimiento:

Retirar primero los pelos, cabellos y residuos atrapados entre las cerdas.

Llenar un balde con agua tibia y agregar una pequeña cantidad de detergente.

Sumergir únicamente la parte de las cerdas durante unos minutos.

Frotar las cerdas con un cepillo viejo para retirar la suciedad.

Enjuagar con abundante agua hasta eliminar los restos de detergente.

Dejar la escoba secándose al aire libre, con las cerdas hacia arriba o en una posición que permita escurrir el agua.

(Representación creada con IA) ChatGPT

No conviene sumergir el mango ni la base completa, especialmente si tienen piezas metálicas o uniones que puedan retener humedad. Tampoco es recomendable usar más detergente del necesario, porque puede dejar una película resbaladiza en las cerdas.

Qué precauciones hay que tener al aplicar este truco

El detergente debe utilizarse de acuerdo con las indicaciones de su etiqueta y mantenerse fuera del alcance de los niños y las mascotas. Si entra en contacto con los ojos, es necesario enjuagar con agua.

Además, no se debe mezclar detergente con lavandina, amoníaco, vinagre u otros productos de limpieza. Algunas combinaciones pueden liberar gases irritantes o peligrosos.

La escoba debe guardarse únicamente cuando esté completamente seca. Mantenerla húmeda durante mucho tiempo puede favorecer la aparición de olores desagradables y reducir la duración de sus fibras, sobre todo si son naturales.