La reutilización de materiales domésticos se convirtió en una alternativa cada vez más elegida para quienes buscan soluciones económicas y sencillas para el hogar. Entre ellas aparece una combinación que aprovecha dos elementos que suelen estar presentes en cualquier cocina: las cáscaras de limón y la sal gruesa.

La propuesta consiste en colocar ambos ingredientes dentro de un frasco de vidrio y dejarlo abierto en distintos sectores de la casa. Además de ser fácil de preparar, permite darle un segundo uso a las cáscaras antes de desecharlas.

Para qué sirve mezclar limón y sal gruesa

La combinación puede utilizarse como un desodorizante natural para el hogar. El limón aporta su característico aroma cítrico, mientras que la sal gruesa puede ayudar a absorber parte de la humedad y contribuir a disminuir algunos olores desagradables. Por eso, se recomienda especialmente para espacios donde suelen concentrarse malos olores.

Entre los principales usos de esta mezcla se encuentran:

Desodorizar ambientes , especialmente la cocina.

Perfumar espacios pequeños con el con el aroma cítrico del limón.

Ayudar a reducir olores desagradables .

Absorber parte de la humedad presente en determinados sectores.

Reutilizar cáscaras de limón antes de tirarlas a la basura.

Fuente: Shutterstock rsooll

Cómo preparar el desodorizante natural

Para prepararlo hay que colocar varias cáscaras de limón dentro de un frasco de vidrio limpio y agregar una cantidad generosa de sal gruesa hasta cubrirlas parcialmente. Después, se mezclan suavemente los ingredientes y se deja el recipiente destapado en el lugar que se quiera desodorizar. Las cáscaras deben renovarse cuando pierdan su aroma o comiencen a deteriorarse.

Dónde colocar el frasco con limón y sal

Uno de los lugares más recomendados es la cocina, especialmente cerca del tacho de basura o en sectores donde se preparan alimentos. También puede colocarse en el baño o en espacios pequeños y poco ventilados, aunque siempre debe mantenerse fuera del alcance de niños y mascotas.

La mezcla puede funcionar como complemento para mantener un aroma más fresco, pero no reemplaza la limpieza ni la ventilación de los ambientes. Si existe un olor persistente, lo importante es identificar primero su origen y eliminarlo antes de recurrir a este tipo de alternativas caseras.