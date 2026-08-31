Rociar vinagre en las canillas del baño y la cocina.

Los trucos de limpieza pasan de generación en generación, pero en los últimos meses se popularizó la técnica de rociar vinagre en las canillas en la cocina y el baño, ¿para qué sirve y por qué lo recomiendan?

La grifería suele acumular con el paso de los días pequeñas manchas blancas, restos de jabón y depósitos minerales que hacen que pierdan su brillo.

Si bien existen productos específicos para eliminarlos, el vinagre blanco es un un ingrediente que muchas personas ya tienen en casa y que puede ayudar a solucionar este problema.

¿Para qué sirve rociar vinagre en las canillas?

El principal objetivo es eliminar manchas de agua y depósitos de cal o sarro que se van acumulando alrededor de la salida del agua, la base y otras zonas del grifo.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que puede ayudar a disolver los depósitos minerales responsables de muchas de estas manchas.

La mejor forma de eliminar el sarro concentrado de la canilla. Gemini IA.

Cómo limpiar los grifos con vinagre

Para probar este método, se puede preparar una solución de partes iguales de vinagre blanco y agua.

Luego, deberán seguir los siguientes pasos:

Colocar la mezcla en un pulverizador. Rociar una pequeña cantidad sobre las zonas con manchas de agua o sarro. Dejar actuar durante unos minutos, sin permitir que la solución permanezca demasiado tiempo sobre la superficie. Pasar un paño suave o de microfibra. Enjuagar muy bien con agua. Secar completamente el grifo para evitar que vuelvan a quedar marcas.

El detalle que hay que tener en cuenta antes de usar vinagre

El vinagre no debería aplicarse sobre cualquier superficie. Algunos fabricantes recomiendan evitarlo en determinados acabados o utilizarlo únicamente de manera diluida y durante un tiempo limitado.

Por eso, antes de aplicar el truco conviene revisar las indicaciones del fabricante del grifo. También es importante no utilizar esponjas abrasivas, virulana ni productos agresivos, ya que pueden rayar o deteriorar el acabado.