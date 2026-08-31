Los puntos negros que aparecen en los vidrios y parabrisas de los autos, trenes y colectivos cumplen una función clave que pocos conocen.

Aunque muchas personas creen que se trata de un simple detalle estético, estos pequeños círculos están diseñados para la seguridad y durabilidad de las ventanas.

Conocidos técnicamente como “frits”, forman parte del diseño del vidrio y tienen un propósito mucho más importante que el decorativo. Su presencia ayuda a proteger la estructura de la ventana, reduciendo tensiones y evitando posibles daños provocados por los cambios de temperatura.

Qué son los puntos negros en las ventanas de los autos

Se trata de un esmalte cerámico impreso sobre el vidrio durante su fabricación, que se funde con él para crear una capa uniforme y resistente.

Aparecen tanto en los parabrisas o vidrios de los autos, como también de los transportes públicos, siempre en la zona de unión con el marco metálico.

Estos puntos resuelven problemas reales de dilatación térmica y adhesión. Según explicaciones de especialistas, sin ellos, el cristal podría agrietarse o romperse con facilidad.

Pocos lo saben: para qué sirven los puntos negros en las ventanas de los coches y por qué son tan importantes Gemini AI

Para qué sirven los puntos negros en vidrios de colectivos y trenes

El rol de los puntos negros en las ventanas de los trenes y colectivos es actuar como un gradiente térmico.

Por ejemplo, en un día caluroso, el vidrio absorbe el calor del sol de manera uniforme, pero el marco metálico se expande más rápido debido a sus propiedades físicas diferentes. Esta disparidad genera tensiones que pueden fracturar el vidrio.

Los frits resuelven esto creando una transición gradual de temperatura. Al absorber y distribuir el calor de forma pareja, evitan puntos calientes que debiliten el material.

Un doctor en Física y Química, bajo el usuario @phresponde, explicó que, “ sin esto, el cristal podría romperse ” por la expansión desigual. Además, su textura rugosa mejora la adherencia del vidrio al marco, asegurando estabilidad en vibraciones constantes como las de un tren en movimiento.

Beneficios adicionales de los puntos negros en el vidrio del auto

Más allá de la prevención de roturas, estos puntos en los vidrios ofrecen ventajas extras: