Mezclar canela, limón y aceite de oliva: para qué sirve y por qué cada vez más personas lo preparan.

Hay ingredientes que la mayoría tiene en la cocina sin sospechar que, combinados, forman uno de los ambientadores naturales más efectivos que existen.

La mezcla de canela, limón y aceite de oliva es una de esas preparaciones que circula con fuerza entre quienes prefieren evitar los productos industriales llenos de químicos.

El resultado es un aromatizante casero con un aroma cálido, especiado y fresco al mismo tiempo, que perfuma los ambientes sin necesidad de enchufar nada ni comprar nada caro.

Qué hace cada ingrediente en la mezcla

La combinación funciona porque cada componente cumple un rol concreto:

El aceite de oliva actúa como base fijadora del aroma, lo retiene y lo libera de forma progresiva.

La cáscara de limón aporta frescura y ayuda a neutralizar olores fuertes, como los que quedan en la cocina después de cocinar.

La canela en rama suma un toque cálido y envolvente que genera sensación de hogar limpio y acogedor.

Los tres juntos crean un ambiente más agradable en espacios cerrados sin necesidad de encender velas, quemar incienso ni usar sprays.

Cómo preparar la mezcla paso a paso

El proceso es muy simple y lleva menos de cinco minutos:

Colocar aceite de oliva en un frasco de vidrio limpio. Agregar cáscaras de limón previamente lavadas y secas. Incorporar una o dos ramas de canela enteras o partidas. Dejar reposar la mezcla al menos cuatro horas para que los aromas se integren.

Una vez lista, el frasco puede dejarse abierto en cualquier rincón del ambiente que se quiera perfumar. El aroma se puede intensificar o suavizar según la cantidad de canela y limón que se use.

Si se quiere una versión más concentrada, el frasco puede colocarse cerca de una fuente de calor suave, como al lado de la hornalla apagada o sobre una superficie tibia, lo que acelera la liberación del aroma sin alterar la mezcla.

En conclusión, tres ingredientes cotidianos, sin costo adicional y sin efectos secundarios, logran lo que muchos productos de limpieza prometen y pocas veces cumplen: una casa que huele bien todo el día.