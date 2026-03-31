En tiempos de home office y streaming en 4K, una señal de Wi-Fi débil es el enemigo número uno en el hogar. Entre los cientos de soluciones que circulan en la web, hay una que destaca por su sencillez y bajo costo: usar una lata de gaseosa vacía. Aunque parezca un invento de un foro de entusiastas, este método tiene una explicación física real que puede sacarte de un apuro. ¿Es realmente efectivo o se trata de un mito urbano más? Acá te contamos por qué los expertos en tecnología lo recomiendan y cómo se compara con el famoso truco del papel de aluminio. La mayoría de los routers domésticos tienen antenas omnidireccionales. Esto significa que emiten la señal en todas las direcciones por igual (360 grados), desperdiciando potencia hacia paredes exteriores o rincones vacíos de la casa. Al colocar una lata de aluminio cortada en forma de parábola detrás de la antena, lo que estás haciendo es crear un reflector. El aluminio actúa como un espejo para las ondas electromagnéticas, redirigiendo la señal que se perdía hacia atrás y concentrándola en la dirección donde realmente necesitás internet. Para que este truco funcione, no basta con apoyar la lata. Hay que seguir un proceso sencillo: Muchos usuarios se preguntan si envolver las antenas en papel de aluminio tiene el mismo efecto. La respuesta corta es: el principio físico es el mismo, pero la ejecución de la lata es superior.