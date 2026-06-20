Mezclar bicarbonato de sodio con soda: para qué sirve, por qué recomiendan hacerlo y qué beneficios tiene Fuente: IA

Eliminar el sarro de las canillas puede representar una tarea compleja cuando las manchas blancas se acumulan y opacan el brillo del metal. Sin embargo, existe un truco casero que ha recobrado popularidad debido a su promesa de resultados visibles sin recurrir a productos agresivos.

La formación de sarro se origina a partir de la concentración de calcio y otros minerales que quedan adheridos a la superficie, dando lugar a una capa áspera que, con el tiempo, se torna más resistente si no se limpia de manera adecuada.

Se sugiere la combinación de bicarbonato de sodio con soda como una alternativa práctica y económica para aflojar la acumulación de minerales que deja el agua dura, en particular en baños y cocinas donde el uso es constante y el contacto con el agua es diario.

De qué manera combinar bicarbonato y soda contribuye a remover el sarro

Este método resulta útil en griferías de acero inoxidable o cromadas, siempre que se evite el uso de elementos metálicos que puedan dañar el acabado.

Para aplicarlo se recomienda formar una pasta con bicarbonato y unas cucharadas de soda, colocarla sobre la zona afectada y dejar actuar varios minutos antes de frotar con movimientos circulares, luego enjuagar con agua tibia y secar con un paño limpio para evitar nuevas marcas.

Cuando ambos ingredientes se combinan se produce una reacción suave que facilita la remoción del sarro adherido en las canillas, permitiendo que la limpieza sea más sencilla con la ayuda de una esponja o un cepillo de cerdas suaves.

Cuando ambos ingredientes se combinan se produce una reacción suave que facilita la remoción del sarro adherido en las canillas.

El bicarbonato de sodio actúa como un compuesto químico levemente abrasivo que ayuda a desprender la suciedad sin rayar las superficies, mientras que la soda potencia el efecto gracias a su acción efervescente que contribuye a aflojar la incrustación.

Ventajas de la mezcla de bicarbonato y soda para el hogar

Además de constituir una solución accesible, esta mezcla de bicarbonato de sodio y soda presenta ventajas que explican por qué muchas personas la eligen para el mantenimiento del hogar.

Entre los beneficios más relevantes se destacan: