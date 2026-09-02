Poner sal gruesa en una sartén: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo

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Las sartenes pueden acumular restos de comida y suciedad adherida después de varios usos, especialmente cuando determinados alimentos se queman o quedan pegados a la superficie. Frente a este problema, existe un sencillo truco casero que consiste en utilizar sal gruesa para facilitar la limpieza.

La explicación está en la textura de sus cristales: la sal puede funcionar como un abrasivo mecánico suave, ayudando a desprender algunos residuos al frotar la superficie. Sin embargo, no es un método adecuado para todas las sartenes, por lo que resulta fundamental tener en cuenta el material antes de utilizarlo.

Para qué sirve poner sal gruesa en una sartén

La sal gruesa puede ser útil cuando quedan restos superficiales de alimentos adheridos que no salen fácilmente con una limpieza convencional. Al pasar los cristales sobre determinadas superficies, la fricción ayuda a aflojar la suciedad.

El procedimiento puede resultar especialmente práctico para una limpieza puntual, aunque no reemplaza el lavado habitual ni necesariamente será suficiente frente a grasa muy quemada o residuos fuertemente carbonizados.

Además, no es necesario utilizar productos químicos agresivos para realizar este método: basta con una pequeña cantidad de sal y una limpieza cuidadosa posterior.

Cómo utilizar sal gruesa para limpiar una sartén

Antes de probar el truco, es importante asegurarse de que el material de la sartén tolere una limpieza abrasiva y consultar las indicaciones del fabricante.

Poner sal gruesa en una sartén: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo Freepik

En superficies compatibles, el procedimiento puede realizarse de la siguiente manera:

Esperar hasta que la sartén esté fría o a una temperatura segura para manipularla. Retirar los restos de comida que puedan quitarse fácilmente. Colocar una pequeña cantidad de sal gruesa sobre las zonas con residuos. Frotar suavemente con un paño o elemento que no dañe la superficie. Retirar completamente la sal. Lavar y secar la sartén siguiendo las recomendaciones del fabricante.

La clave está en no ejercer una presión excesiva, ya que el objetivo es aprovechar la fricción de los cristales y no rayar el utensilio.

En qué sartenes no conviene utilizar sal gruesa

Este punto es fundamental. El truco no debería aplicarse indiscriminadamente sobre cualquier sartén.

Hay que tener especial precaución con las sartenes antiadherentes, ya que los materiales abrasivos pueden deteriorar o rayar su revestimiento. Si la superficie tiene un recubrimiento especial, lo más seguro es seguir exclusivamente las instrucciones de limpieza indicadas por el fabricante.

El método suele asociarse más con utensilios resistentes, como determinadas piezas de hierro fundido, donde la sal puede utilizarse para ayudar a retirar residuos adheridos sin recurrir a una limpieza demasiado agresiva.

Qué tener en cuenta antes de probar este truco

Aunque la sal gruesa puede colaborar con determinados residuos, no hace milagros frente a suciedad profundamente quemada y tampoco debe utilizarse si existe riesgo de dañar el revestimiento.

Por eso, antes de recurrir a este método casero, conviene identificar de qué material está hecha la sartén. Una técnica útil para una superficie resistente puede terminar reduciendo la vida útil de otra con un recubrimiento delicado.